Putin y Trump hablan sobre Irán y Ucrania en su primera llamada del año

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron sobre Irán en su primera conversación telefónica de este año.

El petróleo cae y las bolsas suben por la posible tregua en Oriente Medio

La llamada, que duró aproximadamente una hora, fue constructiva y profesional y “sin duda tendrá una importancia práctica para el futuro trabajo de ambos países en diversos ámbitos de la política internacional”, informó la agencia de noticias Tass, que citó al asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los líderes también abordaron las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia lideradas por EE.UU., señaló Ushakov, sin ofrecer más detalles.

Las negociaciones se han estancado después de que Trump ordenara a las fuerzas estadounidenses atacar Irán.

Donald Trump aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” tras hablar con Vladimir Putin

La cuarta ronda de conversaciones prevista para este año, que estaba programada para la semana pasada, se pospuso debido a la guerra en Irán, y las partes no han indicado cuándo se reanudarán.

Putin y Trump también hablaron sobre Venezuela, según Ushakov.

GZ