Bonos y ADRs en Wall Street volvieron a subir y el riesgo país cayó a 554 puntos

Los ADRs argentinos y los bonos en dólares marcaron alzas en Wall Street este martes 10 de marzo en sintonía con las principales bolsas del mundo.

Las subas de los activos argentinos en Wall Street fueron encabezadas por Central Puerto (+7,1), Telecom (+6,0%) y Loma Negra (+5,2%).

En cuanto a los bonos soberanos, las alzas fueron lideradas por AL35 (+1,5%), AL41 (+1,4%) y AD30 (+1,0%).

Horacio Marín dijo que YPF no trasladará de inmediato la disparada del petróleo a los surtidores

En este contexto, el riesgo país se ubicó en 554 puntos, mostrando una caída de 29 puntos con respecto a la jornada anterior.

En la plaza local, el Merval sube en pesos 2,6% para ubicarse en 2.699.372,63 puntos, mientras que en dólares lo hace 3% hasta 1.837,80 puntos. Las subas más significativas fueron por Metrogas (+7,1%), Central Puerto (+6,2%) y Edenor (+6,0%).

La caída de 15% en los precios del petróleo impulsó a las principales bolsas de Asia y Europa, en una jornada marcada por la atención del mercado al tránsito de petroleros en el Golfo.

La desescalada comenzó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara el lunes que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto: "Esto terminará pronto y, si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro".

En Europa, las bolsas cerraron con alzas marcadas: Londres subió 1,59%%, París ganó 1,79%, Fráncfort 2,39%, Milán 2,67% y Madrid 3,05%.

En los mercados asiáticos, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%, mientras que. Hong Kong avanzó un 2,2% y Shanghái 0,7%. En Wall Street se sintió la tendencia en los indicadores Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq.

Dólar en baja

El tipo de cambio baja a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846.

En tanto, en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA), lo hace a $1.428,02. La distancia con el techo de la banda se amplía a casi el 16%, en una jornada marcada por altibajos y por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio opera a $1.401 y se mantiene con una brecha respecto de la banda cambiaria superior del 15,9%. El techo de la banda se ubica en $1.623,48.

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,6%; el mercado "pricea" que el tipo de cambio para fines de marzo se ubicará en torno a los $1.420.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP cae 0,9% a $1.417,59, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,9% a $1.459,66. En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.420 para la venta.

LM cp