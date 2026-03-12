El conflicto en Medio Oriente genera pérdidas de US$ 600 millones por día en el sector turístico

El recrudecimiento de las tensiones bélicas en Medio Oriente ha dejado de ser una crisis estrictamente geopolítica para transformarse en un terremoto económico de dimensiones globales.

Según las últimas estimaciones del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), la escalada del conflicto en Irán está costando al sector de los viajes y el turismo al menos US$ 600 millones de dólares diarios en concepto de gasto de visitantes internacionales.

Esta cifra astronómica es el resultado directo de una parálisis sistémica que afecta no solo a las zonas en conflicto, sino a toda la arquitectura de la conectividad mundial. La interrupción del tráfico aéreo, el desplome de la confianza de los viajeros y la ruptura de los lazos regionales amenaza con desestabilizar una de las industrias más dinámicas del planeta en pleno 2026.

Pulmón de la conectividad global

Actualmente, la región de Medio Oriente representa el 5% de las llegadas de turistas internacionales y, lo que es más crítico, el 14% del tráfico de tránsito global.

La parálisis de los grandes centros de conexión (hubs) como Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin —que en condiciones normales procesan de forma conjunta unos 526.000 pasajeros cada día— ha dejado a cientos de miles de viajeros en un limbo logístico.

Las cancelaciones de vuelos y los cierres operativos en estos aeropuertos no solo afectan a quienes visitan el Golfo Pérsico, sino que alteran las rutas entre Europa, Asia y Oceanía, obligando a las aerolíneas a buscar alternativas costosas y prolongadas.

Un impacto económico de efecto dominó

Antes del estallido del conflicto, el WTTC preveía que la región generaría este año unos US$ 207.000 millones en gasto de visitantes internacionales. Con las hostilidades actuales, ese ecosistema se está desmoronando rápidamente.

El impacto no se limita a los cielos. El informe advierte sobre un "efecto dominó" que está golpeando con dureza a cadenas hoteleras que enfrentan cancelaciones masivas de reservas de última hora y empresas de alquiler de autos, cuya demanda se ha evaporado ante la inseguridad en las carreteras y fronteras.

Por otra parte, las líneas de cruceros han tenido que desviar sus itinerarios para evitar el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, perdiendo puertos clave en sus rutas estacionales.

Resiliencia frente a la incertidumbre

A pesar del panorama sombrío, el WTTC mantiene una postura de cautela optimista. Gloria Guevara, Presidenta y CEO del WTTC, ha enfatizado que el sector de viajes y turismo es uno de los más resilientes del mundo, capaz de recuperarse de crisis profundas si se toman las medidas adecuadas.

"El impacto del gasto de los visitantes internacionales en Oriente Medio es significativo, promediando los US$ 600 millones al día", señaló Guevara. "Sin embargo, la historia demuestra que el sector puede recuperarse rápidamente, especialmente cuando los gobiernos apoyan a los viajeros mediante medidas de repatriación y soporte logístico", agregó.

Guevara subrayó que, según las investigaciones del WTTC sobre crisis anteriores, la demanda turística tras incidentes relacionados con la seguridad puede recuperarse en un periodo tan corto como dos meses. Para que esto ocurra, es imperativo que los gobiernos y la industria privada actúen con celeridad para restaurar la confianza del consumidor.

El camino hacia la recuperación: Seguridad y coordinación

La clave para mitigar la sangría financiera reside, según el organismo, en tres pilares fundamentales: comunicación clara, coordinación público-privada y medidas de seguridad reforzadas.

El WTTC, que representa al sector privado global, ha confirmado que se mantiene en contacto constante con líderes gubernamentales para monitorear la situación. La prioridad inmediata es garantizar la seguridad de los viajeros que aún se encuentran en la región y establecer protocolos que permitan la reapertura de los cielos en cuanto las condiciones militares lo permitan.

"La coordinación entre los sectores público y privado es crítica para reconstruir la confianza", añadió Guevara. "Elogiamos a los gobiernos que han trabajado incansablemente en los últimos días para apoyar los esfuerzos de recuperación y proteger la integridad de los turistas".

Perspectivas para 2026

Mientras el conflicto continúa, la industria del turismo mundial observa con nerviosismo. El coste de US$ 600 millones de dólares diarios es una hemorragia que pocas economías regionales pueden sostener a largo plazo sin consecuencias estructurales.

Sin embargo, la capacidad de adaptación de las aerolíneas y la fidelidad del viajero moderno —que ha demostrado en la última década priorizar las experiencias internacionales pese a los riesgos— sugieren que, una vez que el ruido de las armas cese, los aeropuertos del Golfo volverán a ser el hervidero de actividad que el mundo necesita.

Por ahora, la consigna es la vigilancia. El WTTC continúa monitoreando los desarrollos en nombre de sus miembros, recordando al mundo que la paz es, en última instancia, el motor más potente de la economía global.

