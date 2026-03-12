El déficit comercial de EE.UU. se redujo más de 25% en enero por el impulso de las exportaciones

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en enero gracias a un aumento de las exportaciones, luego de un año turbulento para los importadores nacionales que enfrentaron una política arancelaria errática.

El déficit en el comercio de bienes y servicios disminuyó más del 25% con respecto al mes anterior, alcanzando los US$54.500 millones, según datos del Departamento de Comercio publicados el jueves. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas preveía un déficit de US$66.000 millones.

Las exportaciones aumentaron un 5,5% en enero frente al mes anterior, impulsadas por envíos al exterior de oro no monetario y otros metales preciosos, así como de computadoras y aeronaves. En tanto, las importaciones totales cayeron un 0,7%, reflejando una baja en productos farmacéuticos.

Los flujos comerciales el año pasado estuvieron sujetos a fuertes oscilaciones mensuales, ya que los importadores estadounidenses reaccionaron a una serie de anuncios arancelarios del presidente Donald Trump. Su administración intentó utilizar mayores derechos de importación como parte de una política destinada a reducir la dependencia de bienes extranjeros, fomentar la inversión interna y revertir décadas de declive manufacturero.

Las tasas arancelarias se mantuvieron sin cambios en enero, aunque eso fue antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara muchos de los aranceles de Trump el 20 de febrero, lo que llevó al presidente a reimponerlos utilizando otras facultades.

Impacto de la guerra

Bloomberg Economics señaló que una pregunta clave para 2026 es si los minoristas repondrán inventarios aumentando las importaciones o si se inclinarán por la producción nacional. Mientras tanto, la guerra en Irán lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero también podría afectar el transporte marítimo y el comercio con países de Medio Oriente.

Los últimos datos comerciales ayudarán a los economistas a afinar sus estimaciones del producto interno bruto del primer trimestre. Antes de las cifras, la proyección GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta indicaba que las exportaciones netas podrían restar medio punto porcentual al PIB del primer trimestre. En el cuarto trimestre, las exportaciones netas apenas contribuyeron al crecimiento.

En términos ajustados por inflación, que se incorporan a la medición del PIB real, el déficit comercial de bienes se redujo a US$83.900 millones en enero.