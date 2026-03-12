"Venganza total": Mojtaba Jameneí declaró la guerra abierta a Estados Unidos y ordenó el bloqueo indefinido de Ormuz

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, difundió su primer mensaje público desde que asumió tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, en un discurso transmitido por la televisión estatal sin su aparición en video, un detalle que alimentó versiones sobre posibles heridas sufridas durante los bombardeos recientes. Allí, en el mensaje prometió una “venganza total” por las víctimas iraníes y ratificó el bloqueo indefinido del estratégico Estrecho de Ormuz.

Según el discurso transmitido, vinculó su advertencia con el ataque contra la escuela Shajareh-Tayyebeh en la ciudad de Minab, donde, según autoridades iraníes, murieron 175 niñas durante un bombardeo. “La sangre de nuestros mártires no ha sido derramada en vano”, afirmó el comunicado leído por la televisión estatal, en el que también acusó a Estados Unidos e Israel de impulsar una ofensiva militar contra el país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Al momento, la decisión más relevante del mensaje fue la ratificación del cierre del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles para la economía global. Por ese corredor energético circula cerca del 20% del petróleo que se comercia en el mundo y alrededor del 30% del gas natural licuado.

Prometió "venganza total" por los mártires iraníes, incluyendo 175 niñas muertas en un bombardeo a una escuela en Minab

Miles asistieron a la Plaza de los Mártires de Minab para un sepelio colectivo con 165 féretros cubiertos de banderas iraníes

El líder iraní aseguró que el paso permanecerá bloqueado mientras continúen los ataques contra territorio iraní.

Su advertencia se produjo en medio de nuevos incidentes en el Golfo Pérsico. En las últimas horas se reportaron ataques contra buques mercantes y movimientos militares en la zona, lo que refuerza el temor a una escalada regional.

A lo largo de su intervención, Jamenei también instó a cerrar todas las bases militares estadounidenses y de la OTAN en los países del Golfo. Según sostuvo, esas instalaciones “deben ser clausuradas de inmediato".

El mensaje elevó el petróleo cerca de US$100 por barril pese a liberaciones de reservas globales

También, adelantó que Irán evalúa abrir “nuevos frentes” en el conflicto para golpear a sus adversarios.

Mojtaba estaría gravemente herido tras los ataques que mataron a su padre

El nuevo líder supremo de Irán habría sufrido heridas de extrema gravedad durante los bombardeos que el 28 de febrero provocaron la muerte de su padre, Ali Khamenei. Algunos medios internacionales y reportes de inteligencia señalan que el clérigo podría permanecer internado en estado crítico en un hospital de Teherán.

Según las versiones difundidas por el diario británico The Sun sostienen que Mojtaba Khamenei podría haber sufrido amputaciones y daños internos tras el ataque contra el complejo donde se encontraba su familia. Algunos reportes mencionan que estaría bajo estricta vigilancia de la Guardia Revolucionaria de Irán en un centro médico de la capital.

Trump advirtió que si Irán no libera Ormuz, lanzará ataques "20 veces más fuertes"

Aun así, hasta el momento no existe confirmación pública independiente sobre su estado de salud.

