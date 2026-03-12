Argentina, a las puertas de un principio de acuerdo con fondos buitre del default de 2001

La Argentina habría alcanzado un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, quienes aún mantenían deuda soberana en default tras la crisis del 2001. Así lo informó en su cuenta en la red social X, el director de LATAM Advisors y especialista en los juicios que Argentina enfrenta en el exterior, Sebastián Maril.

"Los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund (holdouts) llegan a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal", señaló Maril en una de sus publicaciones.

Cabe recordar que a pesar de los canjes ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, una serie de fondos —conocidos como holdouts— compraron esa deuda para demandar al país.

Volviendo a la actualidad, Maril mencionó que "a la luz de este desarrollo, las partes solicitaron a la Juez Preska suspender el litigio, incluyendo dejar en suspenso el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual buscaba la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas, hasta que se finalice el acuerdo de conciliación", para luego agregar que "la carta no aborda la moción de Bainbridge que solicita el turnover de las acciones de YPF".

Perfil contactó a procuración del Tesoro, quienes informaron que "los documentos que circularon fueron a través de X por ex procurador. Son documentos que están en el servicio jurídico de Estados Unidos. La República Argentina, como una de las partes del principio de acuerdo, todavía no ha emitido ningún comunicado oficial".

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó a distintos medios que el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

Por su parte, Sebastián Maril mencionó que "la jueza Loretta Preska tomó conocimiento de la carta de la República Argentina informando que las partes han alcanzado un acuerdo en principio para resolver el caso (Attestor Máster y Bainbridge Fund). A la espera de la finalización del acuerdo, el tribunal suspende el proceso y deja en pausa todos los plazos procesales. Las partes deberán informar al tribunal cuando el acuerdo quede formalizado o dentro de 30 días desde esta orden, lo que ocurra primero".

Historia de un conflicto

El conflicto se remonta a bonos emitidos en la década de los 90 bajo el Plan Brady. Este Plan fue una estrategia estadounidense para reestructurar la deuda externa de países en desarrollo, principalmente latinoamericanos, mediante el canje de préstamos bancarios por bonos garantizados (Bonos Brady).

Iniciado por el secretario del Tesoro Nicholas Brady, facilitó la reducción de capital y plazos, permitiendo a países como Argentina, México y Brasil aliviar sus finanzas y retornar a los mercados internacionales.

Luego del default de 2001, Argentina entró en cesación de pagos. A pesar de los canjes ofrecidos en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri), los holdouts compraron esa deuda en cesación de pagos para demandar al país.

Así, a diferencia de la mayoría de los acreedores, Attestor y Bainbridge decidieron no participar en ninguno de los tres canjes anteriormente mencionados.

En abril de 2016, a pocos meses de iniciada la gestión de Macri, el gobierno pagó u$s9300 millones a un grupo de holdouts con deuda en default desde 2001.

Ese pago permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país abonar al resto de los bonistas que sí habían ingresado a los canjes anteriores, y la Argentina salió así del default técnico en el que se encontraba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que elevó el monto total pagado a u$s11.000 millones hacia 2019.

