Causa YPF: Argentina pidió frenar el discovery en EE.UU. y se acerca una audiencia clave en Nueva York

La causa YPF en Estados Unidos entra en una etapa definitoria luego de que la República Argentina presentara una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para suspender el proceso de discovery, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.

La presentación se realizó el viernes pasado ante el tribunal que interviene en el litigio y forma parte de una serie de acciones legales que se resolverán en las próximas semanas, mientras el país espera decisiones clave sobre apelaciones, pedidos de entrega de acciones y la sentencia por u$s16.000 millones.

Balance de la rueda bursátil: YPF vuelve a captar interés en la bolsa mientras el Merval muestra señales de debilidad

Desde la Procuración del Tesoro señalaron que comienzan semanas determinantes en distintas instancias judiciales, en las que el Estado argentino continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender su posición en el proceso.

Según la presentación oficial, el objetivo es proteger la soberanía nacional, sostener el estado de derecho y frenar pedidos que el país considera ilegítimos por entender que vulneran la Constitución, las leyes locales y principios del derecho internacional.

Audiencia clave en abril y tres apelaciones en juego

La próxima instancia relevante del litigio está fijada para el 16 de abril ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde se realizará una audiencia en la que se tratarán de manera simultánea tres apelaciones vinculadas al juicio.

La primera apelación está relacionada con la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF, conocida como turnover, mientras que la segunda cuestiona el proceso de discovery sobre dispositivos personales.

La tercera apelación fue presentada por la organización Republic Action for Argentina, que intervino en el proceso en relación con el pedido de entrega de acciones.

En paralelo, en los últimos días el gobierno de Estados Unidos, a través del Department of Justice, solicitó exponer de manera oral sus argumentos en respaldo de la posición argentina, luego de haberse presentado como amicus curiae junto a otros diez Estados en la discusión sobre el turnover.

Horacio Marín de YPF ratificó que la petrolera no trasladará de inmediato la disparada del petróleo a los surtidores

Desde el entorno oficial remarcaron que esta intervención del gobierno estadounidense es inusual en un litigio de estas características y constituye una nueva señal de apoyo a la postura argentina dentro del proceso judicial.

Espera por el fallo sobre la sentencia de u$s16.000 millones

Al mismo tiempo, la Argentina aguarda un fallo de la Corte de Apelaciones sobre la sentencia original por u$s16.000 millones, cuya audiencia se realizó en octubre y que es considerada el punto central del litigio.

El especialista en el caso, Sebastián Maril, señaló en su cuenta de la red social X que, por la cantidad de recursos presentados y cuestiones pendientes, la resolución podría demorarse todavía varios meses. Según su análisis, la decisión no debería extenderse más allá de septiembre de 2026, aunque aclaró que se trata de una estimación personal.

Vaca Muerta llega a Europa, Argentina y el mayor contrato de exportación de GNL del país

Por último, Maril también sostuvo que el fallo será trascendental para el futuro del caso, ya que definirá el rumbo del proceso judicial y condicionará los pasos que puedan dar tanto la Argentina como las partes demandantes en el litigio por la expropiación de YPF.

GZ / lr