Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebas

La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó un pedido de la República Argentina para suspender el proceso de discovery (revelación de pruebas) para determinar los posibles activos a embargar en el juicio por la expropiación de YPF por parte de los beneficiarios del fallo.

“Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de $16.100 millones no suspendida durante más de dos años”, señaló Preska.

Y agregó: “El proceso de discovery sigue siendo sustancialmente incompleto en las categorías que la República ha acordado presentar", afirmó la jueza Preska.

Por otro lado, consideró que “una suspensión recompensaría años de incumplimiento e incentivaría a futuros litigantes a seguir el camino de la República”, consideró Preska.

La jueza también rechazó los pedidos de la Argentina de suspender el discovery sobre las comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, así como los procedimientos de desacato relacionados.

De esta manera, los beneficiarios del fallo, Petersen y Eton Park (financiados por el fondo Burford) podrán seguir pidiendo información para completar el discovery y reunir un listado de activos posibles de embargar con el objetivo de empezar a cobrar la sentencia que tienen a su favor.

La posición de la Argentina

Fuentes de la Procuración del Tesoro comentaron a PERFIL que “Argentina es bastante sólida en todos los argumentos que ha esgrimido hasta el momento en este tema. Consideramos que este Discovery que es intrusivo y desproporcionado tiene que ser suspendido de manera inmediata”.

Ante la negativa de la jueza Preska, “vamos a apelar y llevar este pedido de suspensión a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York”.

En la presentación rechazada, Argentina señaló que las demandas de discovery “onerosas y legalmente infundadas”, así como que “están diseñadas para generar titulares, disputas y apalancamiento, no para identificar activos ejecutables”.

Por otra parte, señala que la legislación argentina no permite que el país prosiga con las exigencias de los beneficiarios del fallo.

Este jueves, la jueza la jueza confirmó la realización de una audiencia entre el 21 y 23 de abril próximos, en la cual Argentina deberá demostrar con pruebas y testigos su afirmación de que el Gobierno nacional (Poder Ejecutivo) desconoce el paradero del oro del BCRA (que solo lo sabe el propio BCRA y que este, dada su autarquía y al no ser parte del juicio, no está obligado a informarlo).

“Los abogados de Burford podrán interrogar a los testigos de la Argentina y, llegado el caso, reclamar que Preska declare a la Argentina en desacato por retacear información”, señaló el abogado Sebastián Soler.

