Loretta Preska ordenó la presentación de documentos de YPF en el proceso judicial contra Argentina

La jueza Loretta Preska determinó que YPF y otras empresas estatales argentinas no pueden intervenir directamente en el proceso judicial de alter ego que busca que los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera estatal cobren a la República Argentina.

Perfil consultó a Sebastián Maril, analista que sigue de cerca el tema, quien confirmó que algunas versiones que circulan en los medios no son correctas. Aseguró además que "el discovery del alter ego es un proceso en el cual los beneficiarios del fallo intentan cobrar a la república argentina mediante la declaración de alter ego, es decir, lo mismo de ciertas empresas argentinas que en teoría actúan igual que el estado argentino".

Axel Kicillof fustigó el discurso de Javier Milei por el Presupuesto 2026 y habló de YPF

El especialista recordó que anteriormente YPF presentó un escrito alegando que Argentina no estaría representando bien sus intereses, por lo que la jueza lo rechazó porque "el alter ego es sobre la República Argentina y esta va a defender su posición ante todas esas empresas, motivo por el cual YPF no tiene permitido defenderse del alter ego y va a dejar que la República Argentina lo haga".

Además de esta resolución, la magistrada ordenó que tanto YPF como los beneficiarios del fallo presenten en 15 días los documentos requeridos y cumplan con algunos trámites administrativos adicionales. La decisión busca aclarar responsabilidades y establecer con precisión qué empresas podrían ser consideradas alter ego del Estado argentino, un punto clave para el avance del caso.

Próximas audiencias de apelación en EE.UU.

Además del proceso de discovery en Nueva York, se prevén audiencias de apelación relacionadas con empresas argentinas expropiadas en tribunales estadounidenses. La audiencia de YPF está programada para el 29 de octubre en Nueva York a las 10:00 a.m., donde se presentarán los argumentos orales ante los jueces, quienes serán anunciados próximamente.

Por su parte, el caso de Aerolíneas Argentinas tendrá lugar al día siguiente, el 30 de octubre en Washington D.C., a las 9:30 a.m. Los jueces que conformarán el panel de apelación se darán a conocer el 30 de septiembre, un mes antes de la audiencia. Estas fechas destacan la relevancia internacional de los litigios por expropiación y la atención que generan los argumentos legales sobre la responsabilidad de las empresas estatales.

GZ / lr