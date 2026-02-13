Juicio por YPF: Argentina enfrenta nuevas apelaciones y crece la tensión por el “alter ego”

En diálogo con Canal E, el economista Sebastián Maril analizó las últimas novedades del juicio por la expropiación de YPF y anticipó que el proceso judicial en Estados Unidos podría entrar en una etapa decisiva en los próximos meses.

El juicio por la expropiación de YPF suma nuevos capítulos en tribunales de Estados Unidos. Según explicó Maril, hoy existen cinco apelaciones paralelas, incluida la principal por los US$16.000 millones.

“Actualmente el juicio YPF tiene cinco apelaciones paralelas, incluyendo la primaria que es la apelación por los 16.000 millones”, detalló el economista. Y advirtió que podrían sumarse más instancias: “Seguirán posiblemente dos más apelaciones”.

Tres definiciones clave en los próximos meses

Maril enumeró tres hitos que marcarán el rumbo del caso. En primer lugar, un posible juicio por desacato si no hay resolución previa. “A finales de abril vamos a tener un juicio de dos días donde Argentina va a intentar evitar que se haga desacato”, explicó.

En segundo término, la decisión de la jueza Loretta Preska sobre el pedido argentino para frenar el proceso de discovery. “Probablemente, no lo sabemos, rechace el pedido de la República Argentina y el proceso de juicio siga adelante en las cortes norteamericanas”, sostuvo.

El tercer punto es el más sensible: la posible declaración de “alter ego” sobre empresas estatales. Si Argentina no paga, los beneficiarios podrían intentar embargos sobre activos vinculados al Estado.

“Para que los beneficiarios del fallo puedan cobrar, si Argentina no paga, pueden ir contra YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central o ARSAT”, explicó Maril, siempre que la jueza considere que esas entidades no actúan de manera independiente.

¿Peligra el Banco Central y el oro argentino?

Consultado sobre el riesgo concreto, el economista diferenció situaciones. “El Banco Central dudo que sea declarado el alter ego de la República Argentina”, afirmó, al remarcar su carácter autónomo.

Sin embargo, planteó un escenario más incierto para la petrolera: “YPF es lo más gris que hay”, señaló, al mencionar antecedentes donde —según su visión— fue utilizada como extensión del Estado.

Respecto al oro, Maril explicó que el juicio es contra el Tesoro y no contra el Banco Central. “El juicio es contra el Tesoro, no contra el Banco Central”, subrayó. Aun así, reconoció que los demandantes buscarán ampliar el alcance: “No digo que no pueda ser posible ir contra el oro soberano, pero lo van a intentar”.

Un litigio que lleva 11 años

El 5 de abril se cumplirán 11 años desde el inicio del litigio por la expropiación de YPF. Maril recordó que nunca se cuestionó el derecho soberano de Argentina a expropiar, sino la forma en que se realizó el proceso.

“Nunca, jamás se puso en duda el derecho soberano y constitucional que tenía la República Argentina de expropiar la petrolera”, aclaró. El eje del conflicto fue el incumplimiento del estatuto societario y la falta de una oferta pública por el porcentaje no expropiado.

De cara al desenlace, el economista consideró que la clave está en la Corte de Apelaciones. “Cuando conozcamos el fallo de la apelación, ahí ya podríamos ponerle fecha de vencimiento a este caso”, concluyó.

