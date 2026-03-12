El Banco Central compró US$ 47 millones pero las reservas se mantienen por debajo de los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En esta oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 47 millones.

En esta jornada se produjo una pequeña reducción en el nivel de reservas internacionales brutas, que llegaron a los US$ 45.768 millones, con una caída de US$ 3 millones respecto a la última rueda.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 47 ruedas y suma compras por US$ 3.253 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 541 millones.

En el mes de marzo las reservas crecieron US$ 208 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 4.603 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este juevss 12 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.394. El dólar Blue cerró a $1400 para la compra y a $1.420 para la venta.

Una inflación que no cede

La inflación de febrero se ubicó en 2,9%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del mismo número que se registró en enero. De esta manera, acumula 5,9% en el primer bimestre y 33,1% en la comparación interanual.

La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), seguida por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, que en ambos casos se incrementó 3,3%.

Las dos divisiones que registraron menos variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

En cuanto las categorías, lideró Regulados (4,3%), seguida por IPC Núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

FN