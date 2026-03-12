Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes en enero de 2026 necesitó ingresos por encima de los $1.397.671,83 para no ser pobre y de $644.088 para no caer en la indigencia, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el segundo mes del 2026, la canasta básica total (CBT) que se utiliza para medir el umbral de la pobreza aumentó 2,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) que define a la indigencia lo hizo en 3,2%. En este último caso, el aumento fue superior a la inflación general de este mismo mes, que marcó 2,9%.

La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

En año, la CBT acumula un aumento del 6,8% mientras que la CBA aumenta 9,3%. En la comparación interanual, la CBT aumentó 32,1% y la CBA 37,6%, ubicándose por debajo y por encima de la inflación general, respectivamente.

La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

Tomás Amerio, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que tlos aumentos de la CBT y la CBA se ubicaron "por debajo del ritmo que mostraban a principios de 2025, cuando las variaciones anuales superaban el 40% y el 50%, respectivamente".

"La tendencia mensual también confirma desaceleración: los registros de la segunda mitad de 2025 se mantuvieron sistemáticamente por debajo del 2% mensual, mientras que enero y febrero de 2026 retomaron algo de presión, aunque sin volver a los picos del primer trimestre del año anterior”, agrega.

Estimación de pobreza en el tercer trimestre de 2025

El nivel de pobreza en la Argentina se habría ubicado en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representaría una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, cuando alcanzaba el 38,3%, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Capital Humano.

En paralelo, la indigencia habría tenido un descenso, para llegar al 6%, con una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto del 9,2% registrado un año atrás.

Una inflación que no cede

La inflación de febrero se ubicó en 2,9%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del mismo número que se registró en enero. De esta manera, acumula 5,9% en el primer bimestre y 33,1% en la comparación interanual.

La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), seguida por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, que en ambos casos se incrementó 3,3%.

Las dos divisiones que registraron menos variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

En cuanto las categorías, lideró Regulados (4,3%), seguida por IPC Núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

FN