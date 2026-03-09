Cuánto necesitó ganar una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Una familia de cuatro integrantes necesitó $2.269.215,60 en febrero para ser considerada como clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el informe de Líneas de pobreza y canastas de consumo del Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

Por su parte, el mismo grupo familiar, integrado por una pareja compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, necesitó al menos $1.440.147​ para no ser pobre y $791.579​ para no caer en la indigencia, según la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA), respectivamente.

Con respecto a diciembre, la CBT aumentó 3,02%, mientras que la CBA lo hizo en 3,05%, en ambos casos por debajo de la inflación en CABA, que marcó el 2,6%.

Los segmentos de hogares en CABA

El IDECBA divide a los hogares según su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios:

-En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

-En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

-No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

-Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

-Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

-Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

La inflación de febrero en CABA fue de 2,6%

La inflación de febrero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, según el informe oficial del índice de precios porteño. El dato marca una desaceleración respecto de enero, cuando el indicador había registrado un 3,1%.

El informe detalló que el principal impulso del índice provino del rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba de 5,9%. También se destacaron los aumentos en seguros y servicios financieros, con un incremento del 5%.

Entre los datos destacados del informe aparece una baja de 0,4% en transporte, mientras que la indumentaria no registró variaciones.

