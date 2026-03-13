Un avión militar estadounidense de reabastecimiento de combustible se estrelló en el oeste de Irak

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó este jueves que uno de sus aviones de reabastecimiento de combustible se estrelló en Irak durante la operación “Furia épica” que realiza junto al ejército de Israel contra Irán.

“El Mando Central tiene constancia de la pérdida de un avión cisterna KC-135 estadounidense. El incidente se produjo en espacio aéreo amigo durante la operación 'Furia Épica' y se están llevando a cabo labores de rescate”, expresó el organismo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

El CENTCOM agregó: “Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una se estrelló en el oeste de Irak y la otra aterrizó sin contratiempos. Esto no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”. Por ahora, el Pentágono no detalló si hubo víctimas ni el estado de los tripulantes de la aeronave, pero las autoridades informaron que darán más detalles cuando avance la investigación sobre lo que provocó el accidente.

El KC-135 Stratotanker es un avión usado por la Fuerza Aérea estadounidense para reabastecer de combustible a otras aeronaves cuando vuelan, una labor esencial en operaciones militares que llevan mucho tiempo.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la guerra en Irán (a la que definió como una “nación de terror y odio”), avanza “muy bien” en 13 días de ofensiva junto a Israel, y aseguró que su país está “haciendo lo que se debería haber hecho” en 47 años, en referencia a los años de la República Islámica.

El mandatario agregó que la guerra “está avanzando muy rápidamente, va muy bien, nuestro ejército es insuperable, nunca ha habido nada igual, nadie ha visto nunca nada parecido”.

Trump recalcó que el ejército estadounidense está “haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante 47 años, lo que podrían haber hecho muchas personas diferentes, pero que decidieron no hacer. Realmente son una nación de terror y odio. Y ahora están pagando un alto precio por ello”.

