Las agencias de seguridad de Estados Unidos analizan cómo Irán podría ejecutar ataques con drones y agentes encubiertos en suelo estadounidense, tras una alerta del FBI sobre posibles acciones en la Costa Oeste. El foco está puesto en el uso de aparatos explosivos de corto alcance, lanzados desde puntos ocultos y cercanos a objetivos civiles, militares o estratégicos, una modalidad ya probada en otros conflictos recientes.

La advertencia fue enviada el miércoles a autoridades de California y, según la información difundida por la cadena ABC, se enmarca en un escenario de represalia por la guerra de Estados Unidos contra Irán. El reporte no estaba destinado al público general, sino a organismos de seguridad y prevención.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desestimó el informe y afirmó que no existe una amenaza concreta en curso. Aun así, especialistas en defensa y exfuncionarios federales remarcan que las capacidades técnicas necesarias ya están disponibles.

El foco de preocupación está puesto en la posibilidad de células durmientes, logística encubierta y el uso de tecnología disponible comercialmente, factores que podrían permitir ataques rápidos contra infraestructuras críticas, eventos masivos o instalaciones militares, con un fuerte impacto político.

Drones encubiertos y células durmientes: el modelo operativo bajo análisis

Frank A. Rose, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Control de Armas y asesor político del Departamento de Defensa, explicó a Daily Mail que una ofensiva de este tipo podría apoyarse tanto en células durmientes dentro del país como en plataformas móviles ubicadas en alta mar.

"Bastaría con un barco con bandera extranjera estacionado en alta mar para lanzar cientos de drones, o incluso un camión que los transporte", dijo Rose, y añadió: "Cuando fui subadministrador de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, supervisando los programas nucleares, la amenaza de los drones era algo que nos preocupaba profundamente".

Rose señaló que la construcción de estos dispositivos no requiere tecnología sofisticada. "Gran parte de este equipo se puede comprar comercialmente y modificar con explosivos, como una granada. Se podría ensamblar en un garaje y luego desplegar", afirmó.

El exfuncionario subrayó que el objetivo principal no sería exclusivamente militar. "No se necesita tecnología sofisticada para crear el impacto psicológico que buscan", dijo, en referencia a ataques diseñados para generar miedo, desorganización y presión política interna.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Derek Reisfield, expresidente de Ondas, empresa especializada en drones y sistemas antidrones, coincidió en que los equipos podrían transportarse por partes y ensamblarse rápidamente. Según explicó, almacenes, terrenos agrícolas o propiedades comerciales podrían funcionar como bases operativas temporales cerca de zonas sensibles.

Reisfield agregó que algunos analistas de seguridad manifestaron preocupación por la compra de tierras vinculadas a extranjeros en las inmediaciones de bases militares e infraestructuras críticas, lo que podría facilitar tareas de vigilancia o apoyo logístico encubierto.

Operación Telaraña: la referencia que inquieta a las agencias

La advertencia del FBI sobre California remite de manera directa a la llamada Operación Telaraña de Ucrania en 2025. En ese episodio, pequeños drones explosivos fueron introducidos secretamente en territorio ruso y lanzados desde camiones estacionados cerca de bases aéreas.

Según los informes, la operación involucró a más de 100 drones ocultos en contenedores de madera camuflados como casas modulares, lo que permitió desplegar las aeronaves a solo minutos de sus objetivos previstos.

"Piensen en cuántos contenedores hay en un típico buque portacontenedores. ¿Qué tan difícil sería realmente asegurarse de que un contenedor se coloque en la parte superior, se abra y libere repentinamente 100 drones?", dijo Rose.

Y añadió: "Es posible que la tripulación que opera el barco no tenga ni idea de lo que hay dentro. Fíjense en la Operación Telaraña: según tengo entendido, los camioneros implicados ni siquiera sabían que había drones escondidos en la parte trasera”.

Reisfield detalló el impacto económico de ese ataque: "En tan solo 20 o 30 minutos, Ucrania destruyó equipo militar ruso por un valor de entre 250 millones y posiblemente mil millones de dólares".

"Esto demuestra cómo una táctica relativamente simple puede usarse para atacar objetivos de alto valor, ya sea un aeropuerto, una refinería de petróleo, un puerto o una base militar. Estados Unidos es muy vulnerable a un ataque como la Operación Telaraña", afirmó.

La Operación Telaraña fue un ataque coordinado con drones contra objetivos militares en Rusia, ejecutado el 1 de junio de 2025.

Aunque la alerta del FBI se centró en la posibilidad de lanzamientos desde embarcaciones en alta mar, tanto Reisfield como Rose advirtieron que el despliegue desde camiones sería más probable.

“Si yo estuviera planeando un ataque de ese tipo, probablemente no lanzaría los drones desde un barco. Preferiría utilizar un sistema basado en camiones y centrarme en lugares menos vulnerables, como centros de datos”, sostuvo Rose.

Y remarcó: “Las instalaciones de alta seguridad, como las gestionadas por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, cuentan con sólidas medidas de defensa. Sin embargo, gran parte de la infraestructura del país es de propiedad privada y no siempre aborda la seguridad de la misma manera que las agencias de seguridad nacional”.

Ciudades, eventos masivos y bases militares en el mapa de riesgos

Chris Swecker, subdirector del FBI a mediados de la década de 2000, sostuvo que Irán podría buscar blancos con alta concentración de civiles. "Irán probablemente intentaría atacar grandes concentraciones, centros comerciales y eventos especiales como los premios Óscar", declaró.

La advertencia elevó la preocupación por grandes áreas metropolitanas como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, consideradas objetivos potenciales en un escenario de represalia indirecta.

Sin embargo, Swecker señaló que las advertencias sobre el ataque a California "no estaba destinada al público". "Muchos de estos comunicados se envían a diario", dijo, y afirmó que el siguiente paso es "corroborar la amenaza y prepararse para lo peor".

En cuanto a la modalidad de ataque, Rose fue categórico sobre la opción marítima. Señaló que desplegar drones desde un barco ubicado en alta mar sería "100% posible", especialmente por la dificultad de controlar cargamentos comerciales.

Irán, según los expertos, desarrolló uno de los programas de drones más grandes del mundo, con miles de drones kamikaze Shahed-136, diseñados para recorrer largas distancias y estrellarse contra objetivos con cargas explosivas. Uno de los blancos señalados fue la Base de la Fuerza Aérea de Grand Forks, en Dakota del Norte, donde operan unidades de inteligencia y tecnología de drones sensibles.

RV/LT