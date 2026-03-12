Irán intensifica ataques a Dubái y activos marítimos e impulsa los precios del crudo

Irán intensificó los ataques contra zonas de Dubái y activos marítimos, impulsando los precios del petróleo por encima de los US$100 por barril y aumentando la preocupación por la duración de la guerra en Medio Oriente y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

Los residentes de Dubái recibieron al menos dos alertas de misiles la noche del miércoles y un dron cayó sobre un edificio en Creek Harbour, un nuevo complejo de torres residenciales. Las autoridades dijeron que controlaron rápidamente el incendio resultante y no se reportaron víctimas.

Irán: el nuevo Líder Supremo Mojtaba Jamenei resultó herido en un episodio confuso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Anteriormente en el día, bancos como Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. dijeron a su personal en Dubái que se mantuviera alejado de las oficinas. Esto ocurrió después de que Associated Press informara que el mando militar conjunto de Irán afirmó que los bancos y las instituciones financieras ahora son objetivos en Medio Oriente.

La mañana del jueves, autoridades de Dubái informaron de un incidente menor con un dron en Al Bada’a, una zona cercana al centro de la ciudad. Kuwait dijo que el aeropuerto internacional fue atacado por varios drones, lo que provocó daños materiales.

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán con bombardeos aéreos, matando al líder supremo Ali Jamenei y desencadenando una respuesta de Teherán que incluyó el lanzamiento de misiles y drones a través del Golfo. Además de sacudir los mercados energéticos y financieros, el conflicto ha provocado miles de cancelaciones de vuelos y ha interrumpido los flujos de fertilizantes y otros bienes.

Dos petroleros fueron alcanzados en aguas iraquíes y Omán evacuó la terminal clave de exportación de petróleo de Mina Al Fahal, mientras se agudizan los riesgos para el suministro energético mundial derivados de la guerra. El crudo Brent superó los US$101,50 en las primeras operaciones del jueves, antes de moderar las ganancias. Acumula un alza de alrededor de 60% este año.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ofreció hasta ahora los comentarios más específicos sobre lo que necesitaría su país para aceptar un alto al fuego. Teherán requiere “garantías firmes contra futuras agresiones”, así como reparaciones, dijo el miércoles en X tras hablar con “líderes de Rusia y Pakistán”.

Bloomberg informó que Irán ha comunicado a intermediarios regionales que, para una tregua, Estados Unidos debe garantizar que ni él ni Israel atacarán al país en el futuro. Irán está particularmente preocupado de que Israel vuelva a atacar una vez que termine la guerra actual, según personas familiarizadas con el asunto.

Cuáles son las tres condiciones que puso el presidente de Irán para detener la guerra

No está claro si Estados Unidos está dispuesto a otorgar tal garantía y si podría exigir a Israel que haga lo mismo.

El presidente Donald Trump envió mensajes mixtos sobre cuánto tiempo está dispuesto a mantener la guerra. Dijo a Axios que “prácticamente no queda nada por atacar” en la República Islámica. Sin embargo, también señaló en un discurso que sería imprudente que Estados Unidos pusiera fin a las hostilidades demasiado pronto.

“No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad?”, dijo ante una multitud en Kentucky.

Funcionarios militares de Estados Unidos e Israel sugieren que el conflicto podría prolongarse durante semanas, en lugar de días.

La nafta subió 6% desde que comenzó la guerra en Irán y el litro ronda los 1,295 dólares

Trump volvió a intentar tranquilizar a estadounidenses y operadores sobre los precios de la energía, al afirmar que una liberación masiva de reservas estratégicas aprobada por la Agencia Internacional de la Energía aliviaría las presiones sobre los precios.

En Kentucky, afirmó que la medida “reducirá sustancialmente los precios del petróleo mientras terminamos con esta amenaza a Estados Unidos y al mundo”.

Sus comentarios y el anuncio de la liberación de reservas hicieron poco para calmar los mercados volátiles.

Un cierre de un mes de la vía marítima llevaría el Brent hacia los US$105 por barril, mientras que una interrupción de tres meses podría elevar los precios máximos hasta cerca de US$164, según un modelo de paralización prolongada del tránsito elaborado por economistas de Bloomberg Economics.

El costo promedio nacional en Estados Unidos de un galón de gasolina subió a US$3,58 el miércoles, su nivel más alto desde mayo de 2024, según datos de American Automobile Association.

Trump se prepara para invocar facultades de la era de la Guerra Fría para despejar el camino a una reanudación de la producción petrolera frente a la costa sur de California, según una persona familiarizada con el asunto. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos también anunció que Chubb Ltd. se asocia con la agencia en un respaldo de reaseguro por US$20.000 millones destinado a reactivar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Irán lanzó más ataques contra Israel durante la noche. Estados Unidos e Israel continuaron bombardeando Irán.

Francia homenajeó a las víctimas del terrorismo y habló de una "transición democrática" en Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que la campaña continuará hasta que “se logre la victoria”. Aunque Estados Unidos e Israel siguen públicamente alineados y sus fuerzas armadas actúan en conjunto, funcionarios han reconocido que una campaña prolongada podría empezar a generar fricciones entre Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los combates también son intensos en Líbano, donde Israel ataca objetivos vinculados a Hezbolá, una milicia y partido político respaldado por Irán.

GZ