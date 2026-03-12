El petróleo se dispara por la guerra en Irán y golpea a los mercados globales

Un renovado repunte call petróleo avivó los temores de que la guerra en Irán restrinja aún más el suministro de energía y alimente la inflación, lo que provocó una caída de las acciones, también golpeadas por señales de tensión en el mercado de crédito privado, valuado en US$1,8 billones.

El Brent alcanzó los US$100 en medio de crecientes interrupciones en los envíos, mientras el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, señaló que no tiene intención de poner fin al cierre del estrecho de Ormuz. El S&P 500 caía un 1,3%. Los bancos se hundieron luego de que solicitudes de rescate en fondos de crédito privado obligaran a Morgan Stanley y Cliffwater LLC a limitar los retiros. Deutsche Bank AG advirtió una exposición de US$30.000 millones al sector.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo subían, en tanto los operadores ya no descuentan plenamente un recorte de tasas de la Reserva Federal en 2026. En general, los bonos globales borraron las ganancias acumuladas en 2026. El dólar subió a un máximo de casi dos meses.

La administración Trump planea emitir exenciones temporales a una ley marítima centenaria que exige que los barcos construidos en Estados Unidos se utilicen para transportar mercancías entre puertos del país, con el objetivo de frenar el alza del petróleo, según personas familiarizadas con el asunto.

La Marina de Estados Unidos podría comenzar a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz antes de fin de mes, según declaró el secretario de Energía, Chris Wright, a CNBC.

“Mientras continúen los cuellos de botella en el estrecho, los precios del petróleo se mantendrán elevados, aumentando el riesgo de que el conflicto deje huella en la economía”, señalaron estrategas de Bespoke Investment Group.

Goldman Sachs Group Inc. advirtió que los precios del petróleo podrían superar el máximo de 2008 si los flujos a través de Ormuz permanecen deprimidos hasta marzo. Ese año, el Brent trepó hasta un récord de US$147,50 por barril en medio de una demanda creciente y una oferta estancada.

La guerra en Irán está provocando una agitación sin precedentes en los mercados petroleros, afectando 7,5% de la oferta mundial y una proporción aún mayor de las exportaciones, indicó la Agencia Internacional de Energía.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 1,3% a las 11:12 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 1,6%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 1,4%

El Stoxx Europe 600 cayó un 1,2%

El índice MSCI World cayó un 1,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,5%

El euro cayó un 0,5% a US$1,1512

La libra esterlina cayó un 0,5% a US$1,3341

El yen japonés cayó un 0,2% a 159,28 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 1,4% a US$69.680,81

Ether cayó un 1,1% a US$2.046,3

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,25%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 2,95%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 11 puntos básicos hasta el 4,79%.

Materias primas