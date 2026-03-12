Se agrava crisis del transporte marítimo en Medio Oriente tras ataques a tanqueros

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra el transporte marítimo en el Golfo Pérsico, lo que impulsó brevemente el crudo nuevamente por encima de los US$100 por barril. Esto intensificó lo que el organismo mundial de energía calificó como la mayor disrupción del mercado petrolero de la historia.

Los ataques contra dos buques frente a la costa de Irak llevaron a que las terminales petroleras del país suspendieran operaciones. Es una escalada que probablemente hará que los dueños de embarcaciones estén aún menos dispuestos a cruzar el estratégico estrecho de Ormuz.

Cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será el impacto en los mercados energéticos, que ya han visto dispararse los precios de los combustibles, con algunas regiones del mundo enfrentando escasez.

Arabia Saudita y otros productores de Medio Oriente se han visto obligados en los últimos días a recortar la producción de crudo y trabajan contrarreloj para implementar alternativas que permitan exportar barriles fuera de Ormuz. El estrecho —por el que transita alrededor de una quinta parte del flujo mundial de petróleo— ha estado prácticamente cerrado desde que estalló la guerra, asfixiando el suministro de materias primas al resto del mundo.

Los precios de combustibles como el diésel y el combustible para aviones se están disparando, mientras las refinerías de la región reducen su producción o cierran por completo. La Agencia Internacional de la Energía advirtió el jueves que el conflicto recortará la oferta mundial de petróleo en 8 millones de barriles diarios este mes, la mayor interrupción de producción jamás registrada.

Ataques contra embarcaciones se han intensificado en los últimos días. La agencia británica UK Maritime Trade Operations informó el jueves que un buque fue alcanzado por un proyectil no identificado al norte de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, mientras que el miércoles se registraron tres ataques.

El precio del crudo Brent llegó a subir hasta 10% el jueves a medida que la crisis se profundizaba, y ni siquiera el anuncio de una liberación de 400 millones de barriles de reservas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía logró enfriar el avance. Los operadores aún esperan detalles sobre la rapidez con la que esos barriles podrán llegar al mercado.

La Organización Estatal para la Comercialización de Petróleo de Irak, conocida como SOMO, informó que los buques atacados en sus aguas territoriales fueron el Safesea Vishnu, con bandera de Islas Marshall, y el Zefyros, con bandera de Malta. El país detuvo las operaciones en sus terminales petroleras, según declaraciones del director de la Compañía General de Puertos de Irak difundidas por la agencia Iraqi News.

“Este hecho impacta negativamente en la seguridad y la economía de Irak, y representa una amenaza para la seguridad de la navegación marítima y de las actividades petroleras en aguas territoriales iraquíes”, señaló SOMO en un comunicado.

También se ordenó a los buques abandonar la terminal petrolera de Mina Al Fahal, en Omán, como medida de precaución. El puerto reabrió horas después y las operaciones y cargas continúan con normalidad. Aun así, la evacuación en Mina Al Fahal, ubicada fuera del estrecho de Ormuz, muestra cómo el conflicto se está expandiendo y amenaza los pocos puertos desde los cuales todavía puede enviarse petróleo de Medio Oriente.

Las interrupciones en Omán aumentan los “temores sobre un suministro regional más amplio”, afirmó Warren Patterson, responsable de estrategia de materias primas en ING Groep NV. “El mercado tendrá que empezar a preocuparse por algo más que los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz”.

La orden de evacuación en Mina Al Fahal se produjo después de ataques con drones en otros puertos del país el miércoles.

Drones también impactaron tanques de combustible en el puerto de Salalah, mientras otros fueron interceptados. Desde entonces, Salalah ha suspendido operaciones en sus terminales de contenedores y carga general, mientras que otros puertos omaníes como Duqm operan con normalidad, según un informe de Inchcape Shipping Services.

“Creíamos que el peor escenario ya se había materializado, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz durante casi dos semanas”, señaló Xu Muyu, analista senior de crudo en la firma de inteligencia de datos Kpler Ltd. Pero la evacuación naval en Omán “sugiere que la situación podría deteriorarse aún más”, agregó.

El cierre efectivo de Ormuz ha llevado a Irak, Kuwait y Arabia Saudita a recortar producción. Las cargas continúan desde Fujairah, la principal terminal de exportación de Emiratos Árabes Unidos situada fuera del estrecho, pero algunos armadores están evitando el puerto debido al riesgo de ataques. Arabia Saudita, por su parte, está enviando petróleo a través de un oleoducto hacia Yanbu, en su costa del mar Rojo.

Sin embargo, estas alternativas no tienen la capacidad para acercarse a los aproximadamente 20 millones de barriles diarios que normalmente fluían por el estrecho. El impacto de la liberación de emergencia de la AIE también será limitado.

“Aunque veremos una liberación coordinada récord de reservas de emergencia, el ritmo al que estos suministros llegarán al mercado solo cubrirá una fracción de las pérdidas de oferta que estamos observando”, afirmó Patterson, de ING.

