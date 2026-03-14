Posteos turísticos: Milei usó un robot de Abasto Shopping para atacar a 'empresaurios' y tuvo duras respuestas

Se sabe que casi no existe mensaje en redes del presidente Javier Milei que no ataque o insulte a alguien, situación que en sus habituales viajes por el mundo el Mandatario multiplica, puede ser con posteos propios o retuiteando a su enorme legion de seguidores y funcionarios. Todo es parte de su 'batalla cultural'.

Y este sábado, a las 5.31 de la madrugada, Milei subió a su cuenta de X un mensaje que arrancó como una suerte de elogio a un robot que hace café y es una de las atracciones del Abasto Shopping, pero mutó rápidamente a "que no lo vean los ludditas locales que odian el progreso", y de ahí saltó a "cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios".

En suma, un nuevo round de su pelea con empresarios, esta vez desde España, donde en visita privada hablará esta tarde en el foro ultraderechista de Vox, pero aun a la distancia el Mandatario acusó a los 'empresaurios' argentinos de "pagar menores salarios, aplicar mayores precios, lo que genera a su vez menor consumo, oferta limitada de productos", circunstancias que consideró que "aumentan la pobreza". Todo derivado de un comentario sobre un robot cafetero en un Shopping...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje de Milei señaló textualmente:

"Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso. Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo. El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sector más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga. Resultado: mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros. Advertencia: cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos. Obviamente esto también aumenta la pobreza. Evidencia: 100 años de historia ARG".

El mandatario acompañó la publicación con un video del simpático dispositivo cafetero, pero llevó el tema a insultar "a los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo". quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales, tildándolos de “brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral”.

Para apuntar luego a "demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios".

Algunas de las respuestas en X

Por supuesto, el posteo tuvo en pocas horas casi 600 respuestas, de las que reproducimos algunas:

Hasta algunas de las reacciones, luego llegaría el habitual retuiteo de Lilia Lemoine, poco después de las 8 de la mañana, generando a su vez nuevas respuestas en la eterna 'batalla cultural'.

HB