Posteos turísticos: Milei usó un robot de Abasto Shopping para atacar a 'empresaurios' y tuvo duras respuestas

Se sabe que casi no existe mensaje en redes del presidente Javier Milei que no ataque o insulte a alguien, situación que en sus habituales viajes por el mundo el Mandatario multiplica, puede ser con posteos propios o retuiteando a su enorme legion de seguidores y funcionarios. Todo es parte de su 'batalla cultural'.
Y este sábado, a las 5.31 de la madrugada, Milei subió a su cuenta de X un mensaje que arrancó como una suerte de elogio a un robot que hace café y es una de las atracciones del Abasto Shopping, pero mutó rápidamente a "que no lo vean los ludditas locales que odian el progreso", y de ahí saltó a "cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios".
En suma, un nuevo round de su pelea con empresarios, esta vez desde España, donde en visita privada hablará esta tarde en el foro ultraderechista de Vox, pero aun a la distancia el Mandatario acusó a los 'empresaurios' argentinos de "pagar menores salarios, aplicar mayores precios, lo que genera a su vez menor consumo, oferta limitada de productos", circunstancias que consideró que "aumentan la pobreza". Todo derivado de un comentario sobre un robot cafetero en un Shopping...
El mensaje de Milei señaló textualmente:
"Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso. Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo. El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sector más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga. Resultado: mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros. Advertencia: cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos. Obviamente esto también aumenta la pobreza. Evidencia: 100 años de historia ARG".
El mandatario acompañó la publicación con un video del simpático dispositivo cafetero, pero llevó el tema a insultar "a los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo". quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales, tildándolos de “brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral”.
Para apuntar luego a "demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios".
Algunas de las respuestas en X
Por supuesto, el posteo tuvo en pocas horas casi 600 respuestas, de las que reproducimos algunas:
Hasta algunas de las reacciones, luego llegaría el habitual retuiteo de Lilia Lemoine, poco después de las 8 de la mañana, generando a su vez nuevas respuestas en la eterna 'batalla cultural'.
HB