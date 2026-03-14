Milei arrancó su visita a España con un encuentro con el ultraderechista Santiago Abascal

El presidente Javier Milei arrancó su visita no oficial a España con una reunión con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha. Igual que en su anterior visita, fue la primera visita que entró al hotel Hyatt Regency Hesperia. La reunión duró una hora.

Abascal es el dirigente político español más cercano a Mile. Ya cuando el actual mandatario argentino era diputado, el líder de Vox lo invitó a Madrid para participar del encuentro anual de su partido.

Milei, acompañado por una acotada comitiva oficial (efectos del escándalo Adorni) realiza en Madrid una visita no oficial con una agenda de actividades con empresarios, dirigentes liberales y economistas.

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La principal exposición del Jefe de Estado será en el Madrid Economic Forum que se desarrollará este sábado en el Palacio de Vistalegre.

Será la figura no oficial del foro con perfil antiwoke compuesto por un auditorio adverso al límite con el presidente español Pedro Sánchez. La visita será sin contactos con el gobierno ni con la realeza y tampoco con los CEOs de las principales empresas españolas.

Milei cerrará el foro desde las 20.15 (16.15 de la Argentina). El evento ya comenzó por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria".

El viaje se produce en el medio de la controversia política vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a los gastos del Estado para viajes al exterior.

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes en el Congreso para que el Gobierno explique cómo se financiará este viaje del Presidente a España.

El pedido fue impulsado por el diputado Agustín Rossi, quien cuestionó el carácter del viaje y reclamó precisiones sobre el uso de fondos estatales. El legislador planteó: “Milei está viajando a un evento privado, ¿lo hace con recursos públicos? ¿Qué va a hacer Milei a Madrid?”.

En desarrollo...

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