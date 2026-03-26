Kicillof reúne a los 135 intendentes para estudiar el impacto negativo de las medidas económicas tomadas por Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires para celebrar una reunión en la Casa de Gobierno de La Plata. El objetivo es analizar el efecto negativo del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas municipales y provinciales. El encuentro se realizará este jueves 25 de marzo, a las 15.30 horas, en el Salón Dorado de la Gobernación y participarán de él jefes comunales de todos los espacios políticos, incluyendo oficialistas y opositores.

El encuentro busca discutir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense. En la reunión se evaluará el efecto de las medidas nacionales en la caída de ingresos y el impacto negativo que tiene la situación económica sobre la actividad comercial.

Axel Kicillof con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires

Además, la cita intentará mostrar una foto política donde comparten espacio intendentes de diferentes signos partidarios, en medio de la tensión entre la administración bonaerense y la Casa Rosada por los objetivos económicos y la manera de distribuir los fondos.

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El 20 de enero, Kicillof ya había denunciado, durante un encuentro en Chascomús, que “estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”. Y aseguró que “no es casualidad” sino “culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”.

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Según el mandatario, “la Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”.

Kicillof encabezó en Chascomús esa reunión productiva con más de 250 representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario; estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, quien agregó que “desde que asumió Javier Milei, todas las actividades económicas están deprimidas y se acabó el ciclo virtuoso de la producción, el trabajo, los salarios dignos y el consumo. Debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”.

Verónica Magario

Kicillof presentó su centro de estudios, defendió a Cristina Kirchner y cuestionó a Milei

Axel Kicillof presentó el 17 de marzo el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un think tank ideado para la creación de estudios sociales y económicos y la formación de cuadros políticos del Movimiento Derecho al Futuro. El acto se celebró en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, donde se presentó oficialmente el primer documento de la nueva usina de ideas kicillofista llamado “Diez mentiras y una zoncera”.

Este reporte, según el gobernador, busca “desmitificar, rebatir o discutir” una serie de “axiomas que el gobierno de Milei busca instalar como verdades absolutas, como por ejemplo el supuesto crecimiento económico, la baja de la pobreza o la inflación controlada”.

El exministro de Economía acusó al Gobierno de “culpabilizar a la víctima” de su modelo económico sobre los problemas que lo aquejan. “No sos vos, es Milei. La culpa, la responsabilidad, el origen de lo que está pasando es deliberado y tiene ganadores y perdedores”, expresó.

Javier y Karina Milei

Luego, Kicillof hizo referencia al caso $Libra, que salpica al Presidente y a su hermana Karina. “No puedo creer lo de la criptoestafa. Sabemos que, si detrás de esto hubiera cualquier dirigente proveniente del campo popular, estaría inmediatamente preso”, afirmó el gobernador.

Y agregó: “Estamos viendo a cielo abierto la trama de una inmensa estafa. Y además de la estafa, con otra mentira persiguen a Cristina, que hoy está declarando, en una movida que, sin duda, es para distraer. Otro show judicial para distraer de estas cosas que están pasando”.

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En ese punto, Kicillof hizo una declaración que fue interpretada como un indicio que había decidido dar comienzo a su carrera presidencial, al pedirle a los militantes “dejar de mirar las encuestas y las columnas de opinión de los diarios. Los invito a ir al barrio, a la fábrica, a la escuela, a los claustros, ir a buscar donde está ese potencial, esa capacidad que tiene el peronismo y que hay que despertar. Esto tiene que ser federal. Es una invitación a que en todos los rincones del país se despierten las células dormidas, se conecten y empecemos a pensar un país. Convocatoria a militar, a hacer política, a animarse a discutir. Uno tiene que estar dispuesto a pelear por lo que piensa. No nos vamos a asustar porque alguien nos diga una barbaridad o nos grabe con una camarita”.

Kicillof cerró su discurso remarcando que, aunque el Gobierno intenta “generar desánimo y resignación” para “convencer” a la gente “de que hay un solo camino”, se está construyendo otra picón desde la provincia de Buenos Aires para todo el país.

Participaron del acto figuras como el intendente Julio Alak; y referentes de la CTA y de la CGT como Hugo Yasky y Héctor Daer.

HM