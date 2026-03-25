Elecciones 2027: Sergio Uñac presiona al PJ para definir su candidato presidencial este año

En medio de la reconfiguración del peronismo tras las últimas derrotas electorales, el senador nacional Sergio Uñac planteó la necesidad de acelerar los tiempos políticos y definir con anticipación la candidatura presidencial del espacio para 2027. La propuesta apunta a ordenar la interna del Partido Justicialista y evitar tensiones en la antesala de una nueva contienda electoral.

El exgobernador de San Juan sostuvo que el PJ debería llegar a fin de año con una definición clara sobre quién será su postulante al sillón de Rivadavia. La idea, según explicó, es dotar al espacio de previsibilidad y permitir que el eventual candidato pueda recorrer el país con tiempo suficiente para consolidar una propuesta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, remarcó que el peronismo atraviesa una etapa de discusión interna en la que resulta clave establecer reglas de juego claras. "Tenemos que definir un candidato antes de fin de año", expresó, al tiempo que planteó la necesidad de evitar disputas prolongadas que desgasten al espacio.

Sergio Massa declaró en el juicio por Sueños Compartidos y apuntó a incumplimientos en las obras

Además, el consejero del PJ nacional, escribió en una carta que para el peronismo “solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”. Aclaró que la Carta Orgánica del partido “establece que la fórmula presidencial debe resolverse mediante las PASO, conforme a la Ley 26.571, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después, en caso de una eventual suspensión de las primarias”.

El planteo de Uñac se inscribe en un contexto más amplio de debate dentro del peronismo, que busca redefinir su identidad y liderazgo tras el cambio de ciclo político a nivel nacional. En distintos sectores del PJ conviven posiciones que van desde la construcción de una candidatura de consenso hasta la posibilidad de dirimir las diferencias en una primaria abierta.

El senador sanjuanino se mostró a favor de ordenar ese proceso con anticipación y, en esa línea, sugirió que el partido debe ofrecer una alternativa clara a la sociedad. "El peronismo tiene que proponer algo nuevo", sostuvo en otras intervenciones recientes, en línea con su idea de renovar el espacio y ampliar su base de apoyo.

Además, Uñac remarcó la importancia de fortalecer la representación federal dentro del armado político, una de las discusiones recurrentes en el justicialismo. Desde su perspectiva, el interior del país debe tener un rol protagónico en la definición de liderazgos y en la construcción de la propuesta electoral.

El trasfondo de sus declaraciones también deja entrever el posicionamiento de distintos dirigentes que comienzan a proyectarse hacia 2027. En ese escenario, el propio exgobernador aparece mencionado entre los nombres que podrían aspirar a una candidatura presidencial, en un contexto donde el peronismo aún no tiene una figura unificada que ordene al conjunto del espacio.

El apoyo de Ricardo Quintela a Kicillof: "Es el compañero más preparado para gobernar el país"

La definición de puestos

La discusión sobre los tiempos y mecanismos para definir candidaturas no es menor. En los últimos procesos electorales, las tensiones internas y la falta de consensos anticipados fueron señaladas como factores que debilitaron la competitividad del peronismo frente a otras fuerzas políticas.

Por eso, la propuesta del sanjuanino apunta a evitar ese escenario y a construir una estrategia más ordenada. La definición anticipada de un candidato permitiría, según su visión, trabajar en una agenda programática y consolidar alianzas con mayor margen de maniobra.

Manuel Adorni dio su primera conferencia de prensa tras el escándalo de sus vuelos: "Hago lo que quiero con mi dinero"

Mientras tanto, el PJ continúa atravesando un proceso de reorganización interna que incluye la aparición de nuevos espacios y la reconfiguración de liderazgos. En ese marco, la discusión sobre la candidatura presidencial se vuelve uno de los ejes centrales de cara a los próximos años.

Con este planteo, Uñac busca instalar el debate sobre la necesidad de anticipar definiciones en un escenario político todavía abierto. La carrera hacia 2027 ya comenzó a tomar forma dentro del peronismo, y las distintas voces del espacio empiezan a marcar posiciones sobre cómo encarar ese camino.

RG