Sergio Massa declaró en el juicio por Sueños Compartidos y apuntó a incumplimientos en las obras

En una nueva audiencia del juicio oral por el caso Sueños Compartidos, el exministro de Economía Sergio Massa se presentó este miércoles como testigo y dejó definiciones sobre el funcionamiento del programa de viviendas que quedó bajo sospecha judicial. Su declaración se centró en su etapa como intendente de Tigre y en las dificultades que enfrentó el municipio para sostener las obras.

Frente a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5, Massa reconoció que el plan tenía un objetivo social relevante, pero marcó que su implementación estuvo atravesada por irregularidades. En ese sentido, afirmó que el municipio tuvo que involucrarse de manera directa ante los problemas detectados en la ejecución de los proyectos.

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Según explicó, la comuna debió hacerse cargo de obras que no habían sido finalizadas, en un contexto donde los compromisos asumidos originalmente no se estaban cumpliendo. "Nos encontramos con obras que no se terminaban", señaló durante su exposición, al tiempo que describió las dificultades para garantizar la continuidad de los trabajos.

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El dirigente también hizo referencia a la lógica de funcionamiento del programa y a la relación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, encargada de llevar adelante los desarrollos habitacionales. En ese marco, remarcó que el esquema presentaba falencias que terminaron impactando en los municipios involucrados.

El juicio busca determinar si existió una maniobra de defraudación en la administración de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. La causa investiga el presunto desvío de dinero en el marco del programa Sueños Compartidos, que funcionó durante los gobiernos kirchneristas y que estaba gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En el banquillo de los acusados se encuentran, entre otros, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como exfuncionarios nacionales como Julio De Vido y José López, señalados por su rol en la asignación y control de los fondos.

Durante su declaración, Massa también destacó el valor social del proyecto en sus inicios, aunque dejó en claro que con el tiempo se evidenciaron problemas en la ejecución. "Era una buena idea que terminó mal implementada", sostuvo, al describir el contraste entre el objetivo original del programa y su desarrollo posterior.

El ex candidato a presidente detalló además que, ante la falta de avances, las autoridades locales tuvieron que intervenir para evitar que las obras quedaran paralizadas de forma definitiva. En ese proceso, los municipios asumieron responsabilidades que originalmente no les correspondían.

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La audiencia forma parte de una extensa ronda de testimonios en la que se espera la participación de decenas de dirigentes políticos y funcionarios. La Justicia busca reconstruir cómo se gestionaron los recursos y qué controles existieron sobre los fondos destinados a las viviendas.

Massa fue convocado específicamente por su rol al frente del municipio de Tigre durante los años en que se implementó el programa, con el objetivo de aportar información sobre el estado de las obras en ese distrito y las decisiones que debieron tomarse ante los incumplimientos detectados.

El juicio, que comenzó este año, se desarrolla más de una década después de los hechos investigados y apunta a esclarecer uno de los casos más resonantes de presunta corrupción vinculada a la obra pública. En ese contexto, los testimonios de exfuncionarios y dirigentes resultan clave para reconstruir el funcionamiento del sistema y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Mientras avanzan las audiencias, el proceso judicial continúa sumando declaraciones que ponen el foco en las fallas de ejecución, los controles y el destino de los fondos públicos. La intervención de Massa se inscribe en esa línea, con un relato que combinó el reconocimiento del espíritu original del programa con cuestionamientos a su implementación concreta.

RG / EM