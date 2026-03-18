El expresidente Mauricio Macri se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en el juicio por la causa conocida como "Sueños Compartidos". Durante su testimonio, contó que cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió un llamado de Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de Gabinete, para presionarlo con el fin de que libere fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

“Apenas asumimos, en 2007, recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, indicó el ex mandatario ante el Tribunal Oral Federal N° 5 acerca del programa social de construcción de viviendas. En ese momento, su sucesor en la Presidencia de la Nación era el "jefe de ministros" en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

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En ese sentido, calificó como "traumático" haber trabajado con la fundación que era liderada por la ya fallecida Hebe de Bonafini. "Esteban Bullrich me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, señaló acerca de lo que le había comentado sobre las obras su entonces ministro de Acción Social.

“Siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”, añadió acerca del programa que tenía como objetivo la realización de viviendas en distintas provincias y ciudades del país. Luego, recordó que las obras se hicieron en un predio cercano al barrio Los Piletones, donde se encuentra la fundación de Margarita Barrientos.

El titular del PRO habló durante 20 minutos ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, y aunque respondió todas las preguntas en algunos momentos señaló que había cuestiones que "no recordaba" porque había pasado mucho tiempo. "Sería más apropiado citar a los funcionarios que manejaban el día a día de los contratos, pero lo que siempre recuerdo que había problemas de cumplimiento", insistió.

Uno de los mencionados fue el ex senador Humberto Schiavoni, que durante la primera gestión de Macri en la Ciudad estaba a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.

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