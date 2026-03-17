Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
LA LIBERTAD AVANZA

Luis Juez sobre el acto de De Loredo: "No voy ni a los bailes de cuarteto, imaginate a una fiesta de música electrónica"

"Nosotros estamos concentrados en los problemas de los cordobeses, que son mucho más profundos que cualquier candidatura", sostuvo el senador de la Libertad Avanza.

Luis Juez 4-10
CRÍTICA. | Fino Pizarro
José Pérez
José Pérez
 joemaperez  joemaperez

El senador Luis Juez cuestionó al lanzamiento de la candidatura a gobernador del dirigente radical Rodrigo de Loredo en la denominada “De Loredo Session”.

Bornoroni se despegó de la propuesta de De Loredo: “Que las internas del radicalismo se ordenen en el radicalismo”

“No voy ni a los bailes de cuarteto”

“Yo estoy grande, la verdad no voy ni a los bailes de cuarteto, imagínate una fiesta de música electrónica... no tengo idea. Pregúntenle a de Loredo, pregúntenle a él”, respondió el líder del Frente Cívico.

Nosotros estamos concentrados en los problemas de los cordobeses, que son mucho más profundos que cualquier candidatura. Tenemos un año y medio para resolver un montón de problemas y los problemas de la gente no pasan por eso”, agregó en declaraciones a los medios difundidas por SRT Media.

En Córdoba, Milei defendió su programa económico y dijo que la inflación podría comenzar en 0 para agosto

Apoyo a Milei

"El presidente ratifica un rumbo, me parece a mí. Desde ese punto de vista me parece que el hombre sostenga la hoja de ruta siempre es importante en una Argentina donde la van cambiando conforme a los intereses y a las necesidades”, sostuvo el senador de la Libertad Avanza.

Y luego completó: “Que diga 'estamos acá, hemos logrado esto, hemos llegado a determinado momento, vamos a mantener esto, entendemos que la situación nos permite mirar con optimismo', a mí ese punto de vista me parece interesante”.

“Muchas veces uno ve cómo los tipos van cambiando y, en definitiva, el medio es como el colectivo: cuando van a los volantazos, los que van arriba del 'bondi' son los que sufren”, recalcó.

“Está bien que alguien se anime a decir algunas cosas. Hemos vivido una Argentina prebendaria donde a un montón de tipos les encantaba 'cazar en el zoológico' y todos los aplaudíamos, pero después nos damos cuenta de que los animales del zoológico éramos nosotros”, aseguró en su defensa de la gestión del primer mandatario.

Que alguien se anime a decirlo a tipos que no se los toca nunca, que son esos que te hacen creer que son los dueños del país, a mí en ese tema lo banco a morir al presidente. Me parece que está bien que pongamos blanco sobre negro”.

Cuando se le consultó sobre los insultos del presidente a los ambientalistas, Juez contestó: “No te quedes con la anécdota, con el epíteto, quédate con la definición formal”.

También te puede interesar
En esta Nota