Luis Juez sobre el acto de De Loredo: "No voy ni a los bailes de cuarteto, imaginate a una fiesta de música electrónica"

El senador Luis Juez cuestionó al lanzamiento de la candidatura a gobernador del dirigente radical Rodrigo de Loredo en la denominada “De Loredo Session”.

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“No voy ni a los bailes de cuarteto”

“Yo estoy grande, la verdad no voy ni a los bailes de cuarteto, imagínate una fiesta de música electrónica... no tengo idea. Pregúntenle a de Loredo, pregúntenle a él”, respondió el líder del Frente Cívico.

“Nosotros estamos concentrados en los problemas de los cordobeses, que son mucho más profundos que cualquier candidatura. Tenemos un año y medio para resolver un montón de problemas y los problemas de la gente no pasan por eso”, agregó en declaraciones a los medios difundidas por SRT Media.

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"El presidente ratifica un rumbo, me parece a mí. Desde ese punto de vista me parece que el hombre sostenga la hoja de ruta siempre es importante en una Argentina donde la van cambiando conforme a los intereses y a las necesidades”, sostuvo el senador de la Libertad Avanza.

Y luego completó: “Que diga 'estamos acá, hemos logrado esto, hemos llegado a determinado momento, vamos a mantener esto, entendemos que la situación nos permite mirar con optimismo', a mí ese punto de vista me parece interesante”.

“Muchas veces uno ve cómo los tipos van cambiando y, en definitiva, el medio es como el colectivo: cuando van a los volantazos, los que van arriba del 'bondi' son los que sufren”, recalcó.

“Está bien que alguien se anime a decir algunas cosas. Hemos vivido una Argentina prebendaria donde a un montón de tipos les encantaba 'cazar en el zoológico' y todos los aplaudíamos, pero después nos damos cuenta de que los animales del zoológico éramos nosotros”, aseguró en su defensa de la gestión del primer mandatario.

“Que alguien se anime a decirlo a tipos que no se los toca nunca, que son esos que te hacen creer que son los dueños del país, a mí en ese tema lo banco a morir al presidente. Me parece que está bien que pongamos blanco sobre negro”.

Cuando se le consultó sobre los insultos del presidente a los ambientalistas, Juez contestó: “No te quedes con la anécdota, con el epíteto, quédate con la definición formal”.