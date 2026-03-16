Bornoroni se despegó de la propuesta de De Loredo: “Que las internas del radicalismo se ordenen en el radicalismo”

Gabriel Bornoroni fue uno de los hombres más buscados tras la disertación de Javier Milei ante el círculo rojo cordobés. El jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados se mostró alineado con la narrativa oficial y, en diálogo con Perfil Córdoba, analizó el impacto de las palabras del mandatario en la provincia.

Para el legislador, la solidez técnica del Presidente es el principal activo del Gobierno. “Me pareció un discurso muy bueno. Le da claridad a los conceptos del equilibrio fiscal y de la baja de la inflación”, arrancó Bornoroni. Según su visión, el hecho de que Milei exponga sus ideas sin necesidad de guiones refuerza la confianza del sector productivo local: “Los conceptos los tiene el presidente desde antes de la campaña; eso nos da la claridad de que estamos en el camino correcto. Para Córdoba, una provincia tan productiva, esto genera mucha tranquilidad y estabilidad”.

El desafío de De Loredo

Tras la denominada, “De Loredo Session”, la consulta obligada fue que pensaba de la propuesta de Rodrigo de Loredo de convocar a una gran interna abierta que incluya a LLA y al Frente Cívico de Luis Juez para dirimir el liderazgo de la oposición.

Bornoroni, quien también preside el partido libertario en la provincia, fue tajante y marcó una distancia insalvable con la estructura radical: “Nosotros somos La Libertad Avanza y vamos a tener candidatos. Yo soy el presidente del partido en Córdoba y, cuando sea el momento, seguramente vamos a presentar candidatos. Rodrigo de Loredo seguramente está hablando del radicalismo; bueno, que las internas del radicalismo se ordenen en el radicalismo”, disparó, descartando cualquier intención de someterse a las reglas de juego de la UCR.

En Córdoba, Milei defendió su programa económico y dijo que la inflación podría comenzar en 0 para agosto

Blindaje a la gestión

La entrevista también recorrió los temas espinosos de la agenda nacional, como las denuncias sobre el caso Libra y los cuestionamientos al vocero Manuel Adorni. Al respecto, Bornoroni no dudó en señalar al kirchnerismo como motor de lo que considera maniobras de distracción.

"Sobre el tema Libra, yo fui parte de la comisión investigadora que ya emitió un dictamen y lo envió a la Justicia. Lo que está haciendo el kirchnerismo es pan y circo", sentenció.

En cuanto a las polémicas que rodearon a Adorni, el diputado minimizó el impacto: “Es fácil: si le pareció que se equivocó, pidió disculpas. Fue un error, pero no hubo gasto para los argentinos. Si un ministro o funcionario tiene la capacidad de admitirlo y no hay perjuicio económico, está bien y debe hacerse”.