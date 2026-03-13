Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cómo quedará el boleto mínimo desde el lunes 16 de marzo

A partir del lunes 16 de marzo entrará en vigencia un nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que será del 7,6% e impactará directamente en la vida diaria de millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse. El boleto mínimo en las 104 líneas de jurisdicción nacional pasará a tener un valor de $700.

El incremento abarca a los micros que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor demanda de pasajeros del país.

Nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA: se confirmó que el 16 de marzo se aplicará una nueva suba

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La decisión del aumento del boleto de colectivos en el AMBA fue oficializada por la Secretaría de Transporte a través de la Resolución 11/2026 y se enmarca en el mecanismo de actualización mensual que toma como referencia la evolución de la inflación y los costos operativos del sistema: combustible, mantenimiento de las unidades y salario del personal.

Nuevo aumento de los colectivos en el AMBA

Según lo confirmado por las autoridades de la cartera nacional y reflejado en la reciente normativa, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) pasará de $650 a $700 con SUBE registrada a partir del 16 de marzo, lo que representa una suba adicional de aproximadamente 10% respecto al valor vigente desde febrero.

Para quienes utilicen la SUBE sin registrar, el boleto mínimo será aún más alto, cerca de $1.113 en el tramo mínimo. En tanto que, en los tramos más largos, los usuarios de colectivos que tomen micros que unen el AMBA deberán abonar más de $1.400 cada boleto.

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El cuadro tarifario completo quedará escalonado según la distancia del viaje, manteniendo el sistema de secciones: tramos cortos, intermedios y recorridos largos. La actualización corresponde al incremento total del 41,46% que dispuso la Secretaría de Transporte.

Cuánto costará el boleto mínimo a partir del 16 de marzo en el AMBA

Los nuevos valores estimados de boleto mínimo de los colectivos por tramo para las líneas nacionales del AMBA serán:

- 0 a 3 km: $700, $315,00 (Tarifa Social) / $1.113,00 (SUBE sin registrar)

- 3 a 6 km: $779,78, $350,90 (Tarifa Social) / $1.239,85 (Sube sin registrar)

- 6 a 12 km: $839,86, / $377,94 (Tarifa Social) / $1.335,38 (SUBE sin registrar)

- 12 a 27 km: $899,99, / $404,99 (Tarifa Social) / $1.430,98 (SUBE sin registrar)

- Más de 27 km: $959,71, / $431,87 (Tarifa Social) / $1.525,94 (SUBE sin registrar)

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A pesar del aumento del boleto de colectivos que comprende a las líneas de jurisdicción nacional, existe una brecha con los cuadros tarifarios de las líneas que dependen del gobierno de Axel Kicillof, que supera el 18%.

Nuevo aumento de los colectivos en el AMBA

En el caso de los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires, las diferencia entre boletos mínimos llega a 18,93% y el boleto mínimo es de $832,57 en marzo.

Aumento del boleto de colectivos en el AMBA: Impacto en el bolsillo y en la movilidad

El transporte público es uno de los gastos fijos más sensibles para los hogares del AMBA. Para quienes utilizan varias combinaciones diarias, el aumento puede representar miles de pesos adicionales por mes.

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PM