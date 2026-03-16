Aumenta el boleto de los colectivos que cruzan entre CABA y el Gran Buenos Aires

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires volverá a aumentar desde este martes 17 de marzo. La medida impactará en 104 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y elevará el valor mínimo del pasaje de 650 a 700 pesos, según informó la Secretaría de Transporte.

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El incremento corresponde al segundo tramo de actualización tarifaria dispuesto por el Gobierno nacional y completa una suba cercana al 41% respecto de las tarifas vigentes en enero, luego del aumento del 31% aplicado en febrero.

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Aumento del boleto de colectivos en el AMBA: cuánto costará viajar desde marzo

El ajuste impactará en las líneas nacionales que cruzan la Avenida General Paz o el Riachuelo, es decir, aquellas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada o medios de pago electrónicos, el nuevo cuadro tarifario será el siguiente:

0 a 3 kilómetros: $700

3 a 6 kilómetros: $779,78

6 a 12 kilómetros: $839,86

12 a 27 kilómetros: $899,99

Más de 27 kilómetros: $959,71

En tanto, quienes utilicen SUBE no registrada pagarán valores considerablemente más altos. En ese caso, el boleto mínimo pasará a $1.113, mientras que los recorridos más largos podrán alcanzar $1.525,94.

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Qué líneas de colectivos aumentan el boleto entre CABA y el Gran Buenos Aires

El incremento alcanza a 104 líneas nacionales del AMBA que conectan distintos puntos de la Ciudad con municipios del conurbano bonaerense.

Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Estas líneas forman parte de la red de transporte metropolitano más utilizada por quienes se trasladan diariamente entre la Ciudad y el conurbano.

Por qué aumentan los colectivos nacionales del AMBA

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la actualización tarifaria busca garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público y reducir la diferencia existente con las tarifas que rigen en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

Actualmente, el boleto mínimo de colectivo ronda los $681,85 en CABA, mientras que en la provincia de Buenos Aires se ubica cerca de $832,57.

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En territorio bonaerense, además, el esquema tarifario se ajusta mensualmente mediante una fórmula que combina inflación más un incremento del 2%, lo que generó una brecha con las líneas nacionales.

Transporte público en el AMBA: el impacto del aumento del boleto

El incremento vuelve a poner el foco en el costo del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una región donde millones de personas utilizan el colectivo a diario para viajar entre sus hogares, trabajos y centros de estudio.

Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo superará por primera vez los 700 pesos en las líneas nacionales que conectan la Ciudad con el conurbano, en un contexto en el que el sistema de transporte continúa ajustando tarifas para cubrir costos operativos y reducir subsidios estatales.

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