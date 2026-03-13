Pretto sobre la crisis del transporte en Córdoba: “No es sencillo reemplazar a una empresa en pocos días”

La crisis del transporte urbano en Córdoba continúa generando demoras y malestar entre los usuarios, mientras el municipio intenta normalizar el servicio tras la salida de una de las empresas prestatarias. En ese contexto, el viceintendente Javier Pretto reconoció que la reorganización del sistema llevará tiempo y pidió paciencia mientras se implementa el plan de contingencia.

“Después de los incumplimientos de esta empresa que motivaron la rescisión del contrato, se tenía que restablecer el servicio y obviamente íbamos a causar algunas molestias”, explicó Pretto en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

El funcionario admitió que reemplazar a una empresa en pocos días genera dificultades operativas. “No es tan sencillo reemplazar a una empresa en pocos días. Lleva tiempo reestructurar y organizar el sistema”, señaló.

Córdoba respira: el acuerdo salarial de UTA evita un conflicto más en medio de la crisis del transporte

Mientras se intenta estabilizar el funcionamiento de los corredores afectados, el municipio avanza en conversaciones con empresas que podrían asumir la prestación del servicio. Según Pretto, existen dos propuestas firmes y una tercera en evaluación para hacerse cargo de los tres corredores afectados y de la línea 600.

“La idea era tener algunos coches el fin de semana de algunas empresas y el resto durante la semana con otras, para poder restablecer el servicio lo antes posible”, explicó.

Durante estos días, además, el sistema se sostiene con unidades disponibles de Tamse y con la colaboración de choferes que ayudan a reorganizar recorridos. “Los choferes han sido quienes han guiado a los nuevos coches que se sumaron, aportando alternativas para sostener el servicio”, destacó.

Licitación pendiente del sistema

El viceintendente también se refirió al debate sobre el futuro del sistema de transporte urbano, que desde hace años funciona bajo esquemas transitorios y contratos prorrogados. En ese sentido, señaló que el Concejo Deliberante continuará trabajando en el marco regulatorio necesario para convocar a una licitación.

Corredor 7 del transporte urbano: SolBus asegura que "estaría en condiciones de arrancar a principios de abril"

“Tenemos que terminar ese marco para que el intendente pueda hacer un llamado a licitación, que en el fondo es lo que necesitamos para dar una solución definitiva al problema”, sostuvo. Según explicó, las dificultades surgieron a partir de incumplimientos reiterados por parte de algunas empresas, que habían prometido renovar unidades y mejorar el servicio.

“Muchas empresas prometieron incorporar ómnibus nuevos y eso no ocurrió. Ese terminó siendo uno de los problemas que llevó a la rescisión actual”, afirmó.

Pasaje gratuito y costos del sistema

En medio de la crisis, el municipio dispuso que los usuarios puedan viajar sin pagar boleto en los corredores afectados mientras se normaliza el servicio. La medida busca aliviar la situación de los pasajeros, aunque implica un costo para las arcas municipales.

“El intendente tomó la decisión de establecer el pasaje gratuito para facilitar la situación al pasajero, que no tiene nada que ver con este problema”, explicó Pretto. Sin embargo, aclaró que se trata de una medida transitoria. “Procuramos que sean pocos días hasta que el servicio esté restablecido”, agregó.