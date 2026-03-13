Mataron a un policía de un balazo en Córdoba: lo habrían confundido con un ladrón

Un policía de 56 años murió tras recibir un disparo en un confuso episodio ocurrido en barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió el jueves a la noche en una vivienda ubicada en calles Neper y Avogadro. En ese lugar, la víctima identificada como Luis Azabal, había llegado junto a otros efectivos luego de que les avisaran sobre un asalto en un domicilio.

En esas circunstancias el dueño de casa habría efectuado un disparo al confundir al policía con un ladrón. Azabal fue trasladado hasta el Sanatorio Allende del barrio Cerro de las Rosas, donde luego murió.

El supuesto agresor es un empresario que quedó detenido imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", señalaron fuentes policiales.

Comunicado de la Policía

“La Policía de Córdoba informa que, en horas de la noche, se recibió una llamada a la línea 911 alertando sobre un hecho de robo en una vivienda ubicada en calle Juan Nepper al 5900, en barrio Villa Belgrano”, comunicó la fuerza policial.



“Al lugar acudieron varios efectivos policiales y en circunstancias que se intentan establecer, uno de ellos recibió un disparo que ingresó a la altura de la clavícula izquierda”, precisó el documento.



Según el parte policial, “el efectivo fue trasladado de inmediato mediante un cordón sanitario al Sanatorio Allende, donde fue asistido por personal médico”. “Lamentablemente, minutos después los facultativos constataron su fallecimiento”, puntualizó el texto.



“En relación con lo ocurrido, una persona fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, imputada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Interviene la Fiscalía Dtto 4 Turno 6, a cargo de la Dra. Jorgelina Gutiez”, concluyó el comunicado.