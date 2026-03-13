El ministro Quinteros despidió al policía Luis Azabal: "La memoria de quienes dan su vida en servicio nos interpela"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, despidió al policía Luis Azabal quien murió al recibir un balazo presuntamente efectuado por un vecino de barrio Villa Belgrano que lo habría confundido con un ladrón en medio de un asalto.

Mataron a un policía de un balazo en Córdoba: lo habrían confundido con un ladrón

El mensaje de Quinteros

“Con profunda consternación me toca despedir al Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal, quien perdió la vida cumpliendo con su deber mientras trabajaba para proteger a los cordobeses”, escribió el funcionario en “X”.

““El Bicho”, como lo llamaban con afecto sus compañeros y amigos, llevaba su uniforme con orgullo y con un profundo sentido de pertenencia. Era un policía respetado y querido, de esos que honran la vocación de servir y que dejan una huella entre quienes comparten la tarea de proteger a los demás”, recordó.

“Quienes tenemos la responsabilidad de conducir la seguridad sabemos que detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una historia de vocación de servicio”, sostuvo Quinteros.

Y luego completó: “Nuestros hombres y mujeres de azul salen todos los días a la calle con la responsabilidad de cuidar la vida y los bienes de los demás, muchas veces enfrentando situaciones imprevisibles y de enorme riesgo”.

El TSJ ordenó revisar la pena de un condenado que colaboró como “imputado arrepentido”

“Enorme tristeza”

“En este momento de enorme tristeza y dolor quiero acompañar, con el mayor respeto, a su familia, especialmente a sus dos hijas, a sus compañeros de la Policía de Córdoba y a todos sus seres queridos”, manifestó Quinteros

“Quiero expresarles que no están solos. Desde el primer momento estamos cerca y vamos a seguir estando, acompañando y sosteniendo a quienes hoy atraviesan este dolor. A sus compañeros de la fuerza, que hoy están profundamente golpeados por esta pérdida, quiero decirles que cuentan con todo nuestro respaldo”, agregó.

“Conozco el compromiso, el esfuerzo y la entrega con la que trabajan cada día para cuidar a nuestra sociedad. La memoria de quienes dan su vida en servicio nos interpela y nos compromete aún más a seguir trabajando, con responsabilidad y firmeza, por la seguridad de Córdoba. Honor y respeto para el Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal”, finalizó el ministro en su mensaje de despedida.

JMP