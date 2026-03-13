Cambios de recorrido en colectivos del AMBA: principales cambios de la línea 75 y la “nueva 32”

El sistema de transporte público del AMBA incorporó modificaciones en los recorridos de varias líneas de colectivos, entre ellas la tradicional línea 75 y la denominada “nueva 32”. Dicha denominación se debe a una fusión entre ambas, y contará con tres recorridos entre la zona de Once y la localidad de Remedios de Escalada, Lanús. La reconfiguración del transporte público busca optimizar la conectividad entre barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Además, se creará el nuevo recorrido C que conectará la ciudad perteneciente al partido de Lanús con la Estación de Hospitales de la línea H del subte, fomentando el transbordo entre distintos modos de transporte.

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Las modificaciones de las líneas de colectivo 75 y 42 responden a una reestructuración llevada a cabo por la empresa propietaria El Puente S.A.T. Las autoridades señalaron que los cambios responden a estudios de demanda, crecimiento urbano y la necesidad de mejorar la frecuencia en zonas de alta circulación de pasajeros.

Línea 32 que circula por el Área Metropolitiana de Buenos Aires

Desde la compañía prestataria sostuvieron que estas modificaciones y nuevos recorridos de los micros que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires se plantean optimizar recorridos, reducir superposiciones y reforzar los tramos de myor demanda. Como así también, facilitar la combinación con otros medios de transporte.

Cambios de recorrido de la línea 75

- El ex ramal A de la línea 75 deja su cabecera en Retiro, para pasar a operar de Once hacia el sur, fortaleciendo el tramo entre Once y Lanús

- Se unifican las cabeceras de ambas líneas en Remedios de Escalada, para una mejor operatoria y regularidad de los servicios

- Se agrega un fraccionamiento (recorrido C) entre Remedios de Escalada y la estación “Hospitales” de la línea H de subte

- Se suprime el recorrido B

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La nueva oferta de la “nueva línea 32”

-Recorrido A: Plaza de Miserere (CABA) – Remedios de Escalada (Lanús), frecuencia cada 6 a 8 minutos.

- Recorrido B (por Rucci): Plaza de Miserere – Remedios de Escalada, frecuencia entre 11 y 16 minutos.

- Recorrido C (por Rucci): Hospitales (CABA) – Remedios de Escalada, frecuencia de 9 a 12 minutos.

La denominada línea de colectivos “nueva 32” surge como resultado de una reorganización integral, que redefine su itinerario para conectar áreas en expansión tanto dentro de la Capital como en municipios vecinos.

El nuevo esquema prioriza corredores viales amplios y arterias con mayor capacidad, lo que permitiría mejorar la regularidad del servicio y disminuir demoras.

Nuevos recorridos de la línea 158 entre Plaza Italia y Nueva Pompeya

Se incorpora un nuevo recorrido fraccionado (nuevo recorrido B), entre Pompeya y Plaza Italia de la línea de colectivos 158, con el objetivo de incrementar los servicios en el tramo con mayor demanda de pasajeros en hora pico.

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Nuevos recorridos de la línea 158

Los servicios de la línea 128 quedan conformados de la siguiente manera:

-Recorrido A Plaza Italia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Valentín Alsina (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 6 y 9 minutos

-Recorrido B Plaza Italia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Nueva Pompeya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 5 y 7 minutos

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Impacto en los pasajeros

Las modificaciones pueden implicar beneficios para algunos usuarios y complicaciones para otros, especialmente durante las primeras semanas de adaptación. En muchos casos, los cambios obligarán a caminar más cuadras o a reorganizar combinaciones con otras líneas de micros.

Desde el sector transporte recomiendan consultar mapas actualizados y aplicaciones de movilidad antes de viajar, para evitar demoras o confusiones en los primeros días de implementación

PM