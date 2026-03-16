La educación financiera llega a las escuelas secundarias de Córdoba

La iniciativa alcanzará a instituciones públicas y privadas de la provincia e incluirá capacitación docente y una instancia práctica para estudiantes mediante un simulador del mercado de capitales. El Banco de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación provincial y BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos - firmaron un convenio para promover la alfabetización económica y financiera en escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la provincia.

El acuerdo se enmarca en la Ley 11.023 de Alfabetización Económica y Financiera de Córdoba, que promueve la incorporación de estos contenidos en el sistema educativo. El convenio fue suscripto por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; y el gerente general de BYMA Educa, Mario Lisandro Maydana Martín.

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A partir de esta alianza se pondrá en marcha el programa Expedición Inversora 5.0, una propuesta orientada a introducir a docentes y estudiantes en conceptos vinculados a la economía, las finanzas y las inversiones. La iniciativa también busca fortalecer el pensamiento crítico para comprender el funcionamiento del sistema financiero.

Las actividades comenzarán con una capacitación docente con puntaje oficial, que brindará contenidos específicos y herramientas pedagógicas para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Posteriormente, los alumnos participarán de un trayecto de 12 semanas que combinará formación conceptual con una instancia práctica de simulación en el mercado de capitales.

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La práctica se realizará a través de Bymalab, una plataforma digital que recrea operaciones financieras y permite explorar de forma didáctica cómo funcionan distintas herramientas de inversión.

Durante el proceso formativo también se abordarán temas vinculados al uso cotidiano de herramientas financieras. Entre ellos se destacan tasas de interés, plazos fijos, billeteras virtuales, elaboración de presupuestos, ahorro, administración de gastos y prevención de estafas.

Además, los participantes podrán acceder a beneficios mediante Bezza, la billetera digital de Bancor, que formará parte de la propuesta educativa. La inscripción de las primeras 50 escuelas participantes estará a cargo del Ministerio de Educación de la Provincia junto a Bancor Educa.