El festival gastronómico más grande del país festeja 10 años en Alta Gracia con más de 150 productores y figuras de la cocina argentina

Alta Gracia será, durante Semana Santa, el epicentro de la gastronomía argentina. El Festival Peperina, considerado el evento gastronómico más grande del país, celebrará su décima edición del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal de esa ciudad cordobesa, con acceso libre y sin costo para el público.

La edición aniversario contará con más de 150 productores llegados diferentes rincones de la Argentina, clases magistrales a cargo de figuras de primer nivel, una feria gastronómica y distintos espacios para degustar propuestas culinarias durante cuatro jornadas al aire libre.

Un festival con respaldo institucional

La trayectoria del festival acumula reconocimientos. En la última entrega de los Premios Bitácora Córdoba, Peperina fue distinguido con el Oro en la categoría Mejor Gastronomía y Experiencia Gastronómica. Además, la Legislatura de la Provincia de Córdoba reconoció al evento por su importancia para la promoción de la gastronomía regional, el turismo y la identidad cultural provincial.

A lo largo de una década, el festival logró consolidarse como referencia dentro del calendario turístico y cultural nacional, con convocatoria que excede a los propios habitantes de Alta Gracia e incluye a visitantes de distintas partes del país.

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El Mercado Nacional: más de 150 productores

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el gran Mercado Nacional, que reunirá a productores de todos los puntos del territorio argentino. En ese espacio se ofrecerán harinas, frutos secos, embutidos, utensilios de cocina, destilados, dulces, frutas, verduras, especias y granos, entre otros productos.

El mercado apunta a poner en valor las economías regionales y a promover el encuentro directo entre productores, cocineros y público asistente.

Dolli Irigoyen abrirá la celebración

Como es tradición en el festival, la programación incluirá clases magistrales a cargo de referentes de la cocina nacional. Para la edición de los diez años, la apertura estará a cargo de Dolli Irigoyen, una de las madrinas históricas del evento, quien dará el puntapié inicial el jueves 2 de abril.

"Para celebrar los diez años del festival, una de sus madrinas, Dolli Irigoyen, volverá a Alta Gracia para compartir todo su conocimiento en una clase magistral que dará el puntapié inicial de la fiesta el jueves 2 de abril", confirmaron las autoridades municipales.

Junto a ella, la programación confirmó la presencia de Pedro Lambertini, Osvaldo Gross, Roberto Petersen, Felicitas Pizarro, Juan Braceli, Juan Ferrara, Martín Molteni y Lele Cristóbal, entre otros.

Córdoba también tiene su lugar

La edición aniversario también reconoce el aporte de la gastronomía local y provincial. Entre los participantes presencias se encuentran Carito Lourenço —primera argentina en ganar una estrella Michelin—, Juan Cruz Galleto, Roal Zuzulich y Maxi Buchiel.

A estos se suman invitados reconocidos por sus trayectorias fuera del ámbito estrictamente culinario, pero con presencia habitual en el festival: Cabito, Zorrito Von Quintiero y Walas, de la banda Massacre.

Una propuesta que va más allá de la cocina

Además del mercado y las clases magistrales, el festival ofrecerá distintos espacios gastronómicos al aire libre donde los visitantes podrán degustar meriendas, jugos frescos, café, cervezas, gins y otras propuestas durante las cuatro jornadas de actividad.

El evento busca posicionarse como el plan central del fin de semana largo de Semana Santa, y Alta Gracia como destino de referencia cultural y gastronómica más allá de la temporada estival.

El Festival Peperina se realizará del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia. La entrada es libre y gratuita. La décima edición pone en juego una década de crecimiento sostenido que convirtió al evento en la cita gastronómica más importante del país.