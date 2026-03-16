Quini 6 en Córdoba: cuáles fueron los números que hicieron millonario a un jugador de Villa Nueva

La suerte del Quini 6 volvió a sonreírle a Córdoba. En el sorteo realizado el domingo por la noche, un jugador de Villa Nueva, en el departamento General San Martín, acertó la combinación completa de la modalidad Siempre Sale y se quedó con un premio de $386.697.078.

Según los datos oficiales difundidos por la Lotería de Santa Fe, se trató del único participante que logró los seis aciertos en esa categoría, por lo que el monto total del pozo quedó en manos de un solo apostador.

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La jugada ganadora estuvo compuesta por los números 33, 14, 04, 16, 26 y 36, combinación que le permitió al jugador cordobés convertirse en uno de los principales ganadores recientes del tradicional juego de azar.

Cómo fue el resto del sorteo

En las otras modalidades del Quini 6 no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos quedaron vacantes.

Los resultados fueron los siguientes:

Tradicional: 04 – 36 – 08 – 15 – 12 – 02

La Segunda: 33 – 17 – 41 – 08 – 42 – 07

Revancha: 35 – 45 – 42 – 39 – 00 – 41

Siempre Sale: 33 – 14 – 04 – 16 – 26 – 36

Cómo funciona la modalidad Siempre Sale

A diferencia de las otras categorías del juego, el Siempre Sale está diseñado para asegurar que el premio se entregue en cada sorteo. Cuando nadie logra los seis aciertos en las modalidades principales, el pozo se distribuye entre quienes hayan obtenido la mayor cantidad de números correctos.

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El valor de la apuesta inicial del Quini 6 es de $1.500 para participar en la modalidad Tradicional. Sin embargo, los jugadores pueden sumar la opción Revancha por $500 adicionales y la modalidad Siempre Sale por otros $500.

El juego realiza sus sorteos dos veces por semana, cada miércoles y domingo, y continúa siendo uno de los sistemas de apuestas más elegidos en todo el país.