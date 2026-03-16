La primera tanda de pliegos de jueces que enviará Mahiques al Senado no tendría candidatos para Córdoba

Uno de los temas urgentes para el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, es el nombramiento de jueces para cubrir vacantes en todo el país. Dijo que es un tema “prioritario” para el presidente Javier Milei. Estarían en condiciones de pasar al Senado más de 300 pliegos.

Perfil CÓRDOBA relevó cuál es la situación de los procesos para designar los ocho magistrados que faltan en tribunales colegiados y de primera instancia en la provincia. Ninguno tiene aún las ternas aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura.

El concurso que está más avanzado es N° 474 para seleccionar a los titulares de las dos vocalías vacantes de la Cámara Federal de Apelaciones, las que se produjeron por el fallecimiento de Luis Roberto Rueda y la renuncia de Ignacio Vélez Funes.

Sin embargo, el concurso tuvo numerosas impugnaciones e incidentes. Hay dos dictámenes, pero el plenario no fijó fecha para tratarlo. Cuando se formalizaron ambas posiciones, en noviembre del año pasado, uno de los aspirantes denunció una situación irregular en relación a otro candidato: Germán Gianotti, porque no habría informado durante la entrevista sobre una causa donde era investigado y fue sobreseído.

Con dos dictámenes se definen las ternas de candidatos para la Cámara Federal de Córdoba

Qué otros cargos deben ser ocupados

Uno de los Juzgados más codiciados es el N°1 de la ciudad de Córdoba porque tiene competencia en materia electoral.

Para su cobertura está en trámite el concurso N° 490. El 18 de febrero del año pasado se rindió la prueba escrita. Se presentaron 57 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el 26 de mayo de 2025. Hasta el momento no tiene orden de mérito.

Otro de los concursos es el N° 516 del que saldrán los vocales para completar los Tribunales Orales Federales (TOF) 1 y 3. La prueba de oposición se llevó a cabo el 21 de febrero del año pasado. Se presentaron 71 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el día 26 de junio de 2025. Tampoco tiene orden de mérito.

JUAN BAUTISTA MAHIQUES. El ministro de Justicia de la Nación señaló que para el presidente Milei es "prioritario" cubrir las vacantes en el Poder Judicial.

El concurso N° 477 para la vocalía del TOF2 se abrió hace cuatro años y la prueba de oposición fue el 6 de mayo de 2022. Se presentaron 27 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el 16 de agosto de 2022. Tiene un orden de mérito aprobado por la Comisión de Selección en junio del año pasado. Es el siguiente: 1º) María Virginia Miguel Carmona: 159,25 puntos; 2°) Carlos Eduardo Saltor: 147,40 puntos; 3°) María Soledad Mancini: 142,55 puntos; 4°) Hugo Germán Burgos: 134,20 puntos; 5°) Carlos Facundo Trotta: 134 puntos; 6°) Ana María Busleiman: 131,50 puntos; 7°) Facundo Carlos Cortés: 130,50 puntos; 8°) Mariela Fabiola Cardozo: 124,75 puntos; 9°) Leila Elizabet Salum: 123,30 puntos; 10°) Gustavo Javier Zapata: 118,35 puntos; 11°) Lucía Romina Orsetti: 108,65 puntos; y, 12°) Gustavo Alejandro Yofre Ferrucci: 107,90 puntos.

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Para cubrir la vacante del Juzgado Federal de San Francisco -a raíz del fallecimiento del juez Pablo Montesi- se abrió el concurso N° 517. La prueba de oposición se llevó a cabo el 19 de febrero del año pasado, con 46 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el día 8 de abril de 2025. Tiene orden de mérito provisorio. Para resolver impugnaciones a las calificaciones y al orden de mérito resultante.

Por último, el concurso N° 514 para designar al nuevo juez federal de Villa María tuvo el examen el 20 de febrero del año pasado. Se presentaron 65 candidatos. El jurado presentó el informe con las calificaciones el día 23 de abril de 2025. Hay orden de mérito provisorio.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal Federal también tiene vacantes: dos en la ciudad de Córdoba y dos en el interior provincial; pero la Procuración General no abrió ningún concurso. El 15 de junio próximo entrará en vigencia en la jurisdicción el nuevo Código Procesal Penal Federal con el sistema acusatorio como eje clave, por lo que hay expectativas sobre la apertura de compulsas para sumar fiscales.