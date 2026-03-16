Agost Carreño sobre el caso $LIBRA: “Descubrimos movimientos financieros muy grandes vinculados al entorno de Milei”

El diputado nacional Agost Carreño volvió a referirse al denominado caso Libra y aseguró que nuevas filtraciones del expediente judicial refuerzan sospechas que ya habían surgido durante la investigación realizada en el Congreso. Según explicó, entre los documentos que comenzaron a circular aparece un supuesto precontrato que mencionaría un pago de cinco millones de dólares vinculado al entorno del presidente Javier Milei.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el legislador sostuvo que varios de los elementos que hoy se conocen públicamente ya habían sido detectados por la comisión investigadora parlamentaria, aunque en ese momento optaron por actuar con cautela. “Había muchas cosas que nosotros habíamos detectado en la investigación del Congreso y que ahora aparecen en filtraciones que salen del expediente judicial”, afirmó.

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Carreño explicó que durante reuniones realizadas en Estados Unidos en el marco del caso ya le habían mostrado un supuesto documento similar al que ahora surge de mensajes del celular del empresario Novelli, uno de los nombres mencionados en la causa. “Cuando estuve en Estados Unidos por esta causa Libra era impresionante que, en la enorme cantidad de reuniones en las que estuve, en todas se hablaba de un contrato firmado”, señaló.

Sin embargo, remarcó que en ese momento eligieron no validar el documento. “Incluso me habían mostrado el mismo documento que ahora está saliendo del celular de Novelli, pero fuimos muy prudentes en no darlo por un contrato válido, había cuenta de que cualquiera te puede mostrar un documento sin firmar y decirte que es un contrato firmado por el presidente”, explicó.

El legislador sostuvo que la situación cambió con la aparición de comunicaciones que habrían salido del teléfono del empresario. “Ahora vemos que ese mismo documento estaba siendo intercambiado por esta persona en nombre de Javier Milei con las mismas personas que supuestamente habrían firmado el contrato”, afirmó.

El rol de Novelli

A su vez, remarcó que Novelli no sería un actor menor dentro del entramado investigado, sino alguien que durante años tuvo un vínculo directo con el actual presidente. “Novelli es la persona que tenía para Javier Milei, o sigue teniendo el monopolio de las relaciones con el mundo financiero y el mundo cripto”, sostuvo.

Según explicó, el empresario habría sido además quien organizó eventos vinculados al sector tecnológico y financiero, como el denominado Tech Forum, donde participaron referentes del actual gobierno. También señaló que Novelli habría tenido un rol previo en otras iniciativas vinculadas a proyectos financieros impulsados por Milei antes de su llegada a la presidencia.

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“Cuando hicimos ese cruce entre operaciones económicas y distintos hitos del caso Libra, logramos descubrir que hubo movimientos financieros atados a la causa que eran siempre por montos muy grandes y en dólares, y que siempre estaba involucrado el entorno más cercano a Javier Milei”, aseguró. Según explicó, el análisis fue realizado de manera manual por los integrantes de la comisión investigadora.

Críticas a la respuesta del Gobierno

El diputado también cuestionó la respuesta del Gobierno frente a la investigación y sostuvo que las explicaciones públicas del presidente no alcanzaron para aclarar el caso. “Javier Milei no denunció a nadie ni dio explicaciones claras”, afirmó.

Además, señaló que las respuestas brindadas por el mandatario fueron contradichas por la información que comenzó a aparecer posteriormente. “Hoy estamos viendo que todas las explicaciones que dio Javier Milei en ese momento fueron desmentidas. Hoy se ha descubierto que las explicaciones que dio en ese momento no eran ciertas”, sostuvo.

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Otro de los puntos que destacó el legislador es el posible impacto internacional del caso. Según explicó, en Estados Unidos ya existirían acciones judiciales relacionadas con la promoción del token Libra y su vínculo con inversores extranjeros. “En Estados Unidos es una causa muy importante donde ya empiezan a hacer responsable a la República Argentina, porque el primer mandatario fue el que los indujo en nombre de la Argentina y de las pymes argentinas a invertir”, advirtió.

De acuerdo con Carreño, esto podría derivar en demandas contra el Estado argentino por parte de inversores que aseguran haber confiado en la promoción del proyecto. "Y eso es muy grave porque no solo hay implicancias penales para una persona, sino que al mismo tiempo puede generar que Argentina sea demandada por inversionistas que creyeron de buena fe en la palabra del presidente, no solo por su capacidad de economista y influencer internacional, sino también como presidente de una nación importante que está en el G20”, señaló.