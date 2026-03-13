Juicio por el crimen de Sebastián Villarreal: solo uno de los acusados fue condenado por el asesinato

La Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, integrada con jurados populares, dictó sentencia en el juicio por el asesinato de Sebastián Villarreal, ocurrido el 29 de febrero de 2024 durante un asalto. El tribunal condenó a Héctor Alejandro Herrera a 14 años de prisión como partícipe secundario de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y la participación de menores. En cambio, los otros dos acusados por el crimen fueron absueltos de ese cargo, aunque recibieron penas por otros delitos vinculados a una serie de robos.

El resultado del juicio dejó un punto clave que impacta directamente en la familia de la víctima: dos de los tres adultos que, según la acusación, habrían aportado la logística para el ataque fueron absueltos por el homicidio. Solo Herrera recibió una condena directamente vinculada al asesinato, mientras que Axel Fabricio Escada y Luciano Gonzalo Busto quedaron desvinculados penalmente del crimen.

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Axel Escada fue absuelto como partícipe necesario del homicidio en ocasión de robo agravado, pero condenado por distintos robos y un hecho de encubrimiento a seis años y ocho meses de prisión. Por su parte, Luciano Busto también fue absuelto por el homicidio y recibió seis años de prisión por otros robos cometidos por la banda.

El debate judicial no solo analizó el crimen de Villarreal sino también un raid de robos a mano armada atribuido al grupo, que incluyó al menos 16 hechos delictivos. Varios de los implicados en esos asaltos ya habían acordado juicios abreviados, mientras que el proceso con jurados populares se concentró en los tres adultos señalados como partícipes del homicidio.

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La investigación determinó que quienes ejecutaron el asesinato fueron dos menores de edad. Uno de ellos, de 17 años al momento del hecho, fue quien efectuó el disparo con el arma de fuego, mientras que otro adolescente de 14 conducía la motocicleta con la que interceptaron a Villarreal para robarle su vehículo.

Según la acusación presentada durante el juicio, los mayores habrían tenido un rol clave en la planificación del asalto, aportando la moto, las armas, las municiones y la logística utilizada por los menores para cometer el robo que terminó con el homicidio.

Durante el debate, los acusados reconocieron su participación en varios de los robos investigados, pero negaron haber intervenido en el asesinato. El tribunal también dispuso el decomiso de elementos utilizados para cometer los delitos y fijó penas para otros integrantes de la banda por distintos hechos de robo y encubrimiento vinculados a la causa.