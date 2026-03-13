La Corte Suprema confirmó la condena al exfiscal de San Francisco Viaut y se ejecuta su detención

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena al exfiscal federal de San Francisco, Córdoba, Luis María Viaut por hechos de corrupción. Por esa razón, la pena a cinco años de prisión debe hacerse efectiva de inmediato.

Viaut se presenta en la delegación sanfrancisqueña de la Policía Federal para ser fichado y de ahí será trasladado al complejo penitenciario de Bouwer.

La condena que ahora se hace efectiva es por haber cobrado coimas a personas involucradas en causas judiciales con la promesa de mejorar su situación, aunque ni siquiera tenía acceso a esos expedientes por ser de jurisdicción de la Justicia Provincial.

En diálogo con Perfil CÓRDOBA él reconoció haber percibido dinero y justificó la actitud en un asesoramiento legal que, además, le estaba vedado por ejercer la magistratura.

Luis María Viaut: “Cobré dinero por asesorar, pero no cometí un delito”

Es el primer caso en que un fiscal federal de la provincia de Córdoba es condenado y destituido de su cargo.

Pedido de domiciliaria

Apenas fue notificado del fallo de la Corte, el defensor de Viaut, Tristán Gavier, solicitó que la pena se ejecute en prisión domiciliaria.

Para ello alegó una situación delicada de salud de su esposa, quien padece un cuadro de depresión.