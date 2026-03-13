Tras el caso de “La Mole”, impulsan un proyecto para resolver obras inconclusas en Córdoba

Tras la situación ocurrida esta semana en el edificio abandonado del Bv. San Juan, conocido como “La Mole”, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba volvió a tomar impulso un proyecto para buscar soluciones a las construcciones inconclusas. La iniciativa apunta a avanzar con convenios urbanísticos entre el municipio y desarrollistas o consorcios para reducir la cantidad de edificios abandonados en la ciudad.

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El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Juan Balastegui explicó que el proyecto propone crear un registro oficial de edificaciones que quedaron “a mitad de camino”. Según estimaciones preliminares, en Córdoba habría entre diez y veinte obras en esta situación, aunque el municipio aún no cuenta con un relevamiento definitivo.

“El proyecto abre un registro para que se puedan incorporar todos aquellos consorcios o desarrollos que hoy no cumplen la función para la cual fueron diseñados”, señaló el edil en diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Acá". La idea es que, una vez inscriptos, el municipio pueda analizar cada caso y avanzar con soluciones específicas.

Uno de los principales objetivos es destrabar situaciones que quedaron paralizadas por conflictos judiciales, problemas normativos o diferencias entre desarrollistas y la administración municipal. En ese marco, la ordenanza contempla la posibilidad de aprobar excepciones cuando las construcciones no cumplan con alguna normativa vigente, como ocurre en el caso del edificio de Bv. San Juan, que excede la altura permitida.

Balastegui indicó que el proyecto también prevé mecanismos para compensar esas irregularidades. Entre las opciones se evalúa el pago de multas calculadas en función del excedente construido o incluso la cesión de metros cuadrados del propio edificio al municipio.

“Lo que buscamos es darle una solución a edificios que hoy no la tienen. Incluso si la Justicia destrabara algunos casos, muchos de ellos seguirían fuera de norma”, explicó el concejal.

Además, la iniciativa contempla la posibilidad de que las empresas desarrollistas firmen acuerdos con otras compañías para finalizar las obras, siempre bajo supervisión municipal. De esta manera, se busca garantizar que los edificios puedan completarse y cumplir finalmente la función para la que fueron concebidos.

El edil remarcó que terminar las construcciones es la alternativa más viable frente a otras opciones. “Demolerlas hoy en Córdoba implicaría un costo altísimo y, además, podría significar un riesgo para los vecinos”, sostuvo.

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Según el proyecto, los acuerdos con los desarrollistas también podrían incluir obras de compensación para el entorno o la entrega de espacios para uso público. En ese caso, el municipio podría instalar oficinas u otros servicios en esos metros cedidos, lo que permitiría reducir el gasto en alquileres de dependencias municipales.

Balastegui explicó que el objetivo central es encontrar una salida a construcciones que quedaron paralizadas durante años. “Son edificios que quedaron trabados en parte por la burocracia municipal y también por fallas en los controles de obra durante su construcción”, afirmó.