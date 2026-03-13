De la pizza libre al sushi libre: la nueva tendencia gastronómica en Córdoba

La modalidad de sushi libre comenzó a expandirse en Córdoba durante el último año y se transformó en unatendencia creciente dentro de la gastronomía local. Restaurantes de la ciudad comenzaron a incorporar esta propuesta inspirada en modelos que ya funcionan en otros países, ofreciendo una experiencia que combina variedad, precio cerrado y consumo sin límite.

Desde distintos restaurantes que adoptaron este formato señalaron que el sistema comenzó a ganar popularidad en los últimos años, impulsado por la curiosidad de los clientes y la posibilidad de probar varias piezas en una misma visita. Según explicaron, el sushi libre también permitió acercar este tipo de gastronomía a un público que antes no solía consumirlo con frecuencia.

Boom anti-estrés: vuelven los talleres de cerámica y manualidades en Córdoba como refugio frente a las pantallas​

En Pide Sushi, uno de los espacios que ofrece esta propuesta en la ciudad, la idea surgió tras detectar que el concepto era muy común en Brasil. Diego Lujan, referente del local, explicó que la iniciativa nació luego de observar cómo funcionaban estos sistemas en establecimientos del exterior y adaptarlos al mercado cordobés.

“La idea del sushi libre es que la gente pueda probar y tener la experiencia de probar roles frescos y calientes.Nosotros ofrecemos más de 16 variedades y algunas entradas”, explicó.

Según detallaron desde el restaurante, el objetivo es que quienes no están acostumbrados al sushi puedan experimentar distintos sabores en una sola visita. “Notamos que una gran parte del público no está acostumbrado a comer sushi, entonces lo viven como una experiencia y van a probar”.

Más sushi por menos

Otro de los factores que impulsó el crecimiento del formato es el precio. Mientras que un roll individual puede rondar entre 17 mil y 23 mil pesos, el sushi libre permite acceder a una amplia variedad por un valor cercano a los 27 mil pesos. “Probar toda esa variedad bajo ningún punto de vista se podría a ese precio”, agregó.

El éxito de la propuesta también generó una alta demanda de reservas. Según indicaron desde los locales, en los primeros meses recibían decenas de consultas diarias y comenzaron a implementar una seña para asegurar las mesas. “Hubo un momento en que la demanda era tan grande que la capacidad no nos daba. Teníamos reservas programadas incluso para el mes siguiente”.

Cerveza negra con fernet: la mezcla que propone un sommelier para celebrar San Patricio

Desde el local aseguran que la clave del éxito está en mantener la calidad y preparar cada pieza en el momento. “Todo lo hacemos al momento según la cantidad de reservas, porque el sushi es un producto que se tiene que trabajar con mucho cuidado”, explicaron.

Con cada vez más restaurantes adoptando este formato, el sushi libre comienza a consolidarse como una nueva tendencia gastronómica en Córdoba, especialmente entre quienes buscan probar distintos sabores sin pagar cada pieza por separado.