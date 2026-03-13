Córdoba conmemora el nacimiento del Cura Brochero con un recorrido turístico por la ciudad

Este 16 de marzo se cumplen 186 años del nacimiento de José Gabriel del Milagro Brochero, conocido como San Cura Brochero. En ese marco, la Municipalidad de Córdoba organizó una visita guiada por distintos espacios vinculados a su historia en la ciudad.

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La actividad se realizará este lunes a las 10:00 y partirá desde la Oficina de Información Turística ubicada en Independencia 30. El recorrido incluirá la Plazoleta del Fundador, la Iglesia Catedral y el Centro de Interpretación “El Camino de Brochero”.

En este último espacio, los participantes podrán acceder a una propuesta inmersiva que repasa la vida del llamado “cura con olor a peperina”. El lugar cuenta con material audiovisual, reconstrucciones digitales del antiguo seminario donde estudió y salas dedicadas a su obra pastoral y social.

El centro interpretativo se encuentra junto a la Catedral, cerca del pasaje Santa Catalina, y fue creado para difundir la historia y el legado del primer santo argentino mediante una experiencia interactiva destinada a vecinos y turistas.

La propuesta forma parte del circuito religioso “El Camino de Brochero”, que además incluye otros puntos vinculados a su vida en Villa Cura Brochero y Villa Santa Rosa, localidades claves de su historia.

La obra del Cura Gaucho

Brochero desarrolló gran parte de su tarea pastoral en el Valle de Traslasierra. Desde allí recorrió extensas distancias para asistir espiritualmente a comunidades alejadas. Como vicario del departamento San Alberto, también impulsó mejoras que trascendieron lo religioso. Entre sus iniciativas se destacan la construcción de caminos, escuelas, diques y un acueducto que contribuyeron al desarrollo de la región.

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Su legado quedó marcado por el trabajo social y la cercanía con las comunidades más vulnerables, una tarea que lo convirtió en una figura central de la historia religiosa de Córdoba.

Los milagros reconocidos

La canonización del Cura Brochero estuvo vinculada a dos recuperaciones consideradas milagrosas. Uno de los casos fue el de Nicolás, que sufrió un grave accidente cuando tenía 11 meses y cuya recuperación fue considerada inexplicable para la ciencia.

El segundo corresponde a Camila, una niña sanjuanina que había ingresado en coma tras un severo traumatismo craneal. Su evolución favorable tras las oraciones familiares fue el otro hecho reconocido por el Vaticano para declarar santo al sacerdote cordobés.