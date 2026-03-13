Confirmaron el primer caso de dengue autóctono en Córdoba Capital. ¿Habrá más casos?

El dengue ya circula en las calles de Córdoba. Tras una tregua prolongada por las campañas de prevención y el factor climático, la Municipalidad confirmó el primer caso autóctono de la temporada en una adolescente de 16 años. Sin antecedentes de viaje y con un conviviente bajo estudio, el diagnóstico enciende las alarmas del sistema sanitario, que ya activó bloqueos de emergencia para frenar un posible brote en la Capital.

La confirmación llegó a través del área de Zoonosis del Ministerio de Salud provincial, tras la notificación del Hospital Italiano, donde la paciente fue atendida de manera ambulatoria. Al no existir antecedentes de traslados fuera de la ciudad, las autoridades ratificaron la presencia de circulación local del virus. Ariel Aleksandroff, secretario de Salud municipal, en diálogo con Perfil Córdoba, informó que la joven se encuentra en buen estado general de salud. Sin embargo, el foco está puesto ahora en su entorno cercano, ya que se investiga a un contacto conviviente que presenta síntomas compatibles y que ya fue derivado para su evaluación médica.

Un escenario distinto al del año pasado

A diferencia del brote histórico ocurrido en el periodo 2023-2024, la aparición de este primer caso local se dio con un retraso notorio. Según Aleksandroff, "este margen de tiempo ganado responde al éxito de la campaña de vacunación provincial, las tareas de descacharreo y las características del serotipo de virus que circula actualmente". El funcionario pronosticó que, si bien seguramente se registrarán más casos, no se espera un brote de la magnitud del año pasado. Además, destacó que la llegada de los primeros fríos actuará como un regulador natural del vector, ya que sin la circulación del mosquito desaparece el riesgo de transmisión.

Bloqueos y acciones en territorio

Tras la detección, los equipos municipales y provinciales activaron de inmediato los protocolos de control en las zonas donde reside y transitó la adolescente. El operativo incluye la búsqueda activa de febriles en el sector para detectar posibles contagios no reportados, junto con tareas de fumigación intradomiciliaria y peridomiciliaria para eliminar al mosquito adulto. Asimismo, se intensificó la promoción del saneamiento, instando a los vecinos a eliminar de forma definitiva cualquier recipiente que pueda acumular agua en sus hogares.

Vacunación estratégica

La Municipalidad recordó a través de un comunicado que continúa vigente la vacunación gratuita para personas de entre 15 y 59 años en los centros de salud habilitados para reducir el impacto de la enfermedad sintomática. Quedan exceptuadas de la inmunización las personas gestantes, en período de lactancia o con inmunodeficiencias. Por otro lado, quienes hayan cursado una internación por dengue de al menos 24 horas podrán recibir su dosis una vez transcurridos seis meses desde el inicio de los síntomas, siempre tras recibir la notificación oficial a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi).