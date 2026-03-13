"Tenemos que hacer más con menos": la advertencia de un industrial cordobés sobre la crisis del plástico

La industria del reciclado plástico en Argentina enfrenta una tormenta silenciosa: los precios de las materias primas cayeron con la llegada del gobierno de Milei, mientras que los costos internos —energía, insumos, impuestos y mano de obra— no dejaron de subir. Ese achicamiento de márgenes pone en jaque a las que sobreviven, obligándolas a reinventarse para mantenerse en pie.

En ese contexto, Neoscrap, empresa cordobesa con más de 30 años en el mercado especializada en economía circular, intenta sostener su plantel de casi 60 trabajadores mientras busca una reconversión. Su presidente, Ariel Brusalín, pasó por "Es por acá" (Punto a Punto radio 90.7 FM) y explicó cómo la competencia con el material importado, la falta de una reforma tributaria y la necesidad de ser cada vez más eficientes definen hoy el horizonte de una industria que, paradójicamente, el mundo necesita más que nunca.

- ¿Qué impacta más hoy por hoy: la guerra internacional o Javier Milei?

- Qué pregunta. Yo te diría que lo separo en dos. La guerra produce la elevación de los precios relacionados con los plásticos, que en lo que respecta al material, al reciclado, nos debería favorecer. Es una industria que está muy muy complicada por la baja de los precios de las materias primas que hubo a partir de la llegada de este gobierno, y los costos que se elevaron, es por ello que hay muchas empresas que han cerrado o están en situaciones complicadas debido a ese achicamiento de los márgenes. Y por otro lado, como industria, pedimos la baja de impuestos, sobre todo los más distorsivos.

- Estaba muy apurado el gobierno por lanzar una Reforma Laboral pero era más importante para la industria y para el comercio una buena reforma tributaria primero ¿Es correcto?

Absolutamente. Pero ojo, la reforma laboral hacía falta. Pero yo creo que fue un gran paso renovar, actualizar algo de 50 años. En paralelo, una reforma tributaria yo creo que sería importantísimo como para darle más vida a las empresas, sobre todo a las industrias.

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- Hoy en la industria del plástico ¿las empresas se deben reconvertir o cierran?

- Dado al tema costos, como te decía, las industrias nos tenemos que agiornar a lo que estamos viviendo, tenemos que barajar y dar de nuevo en algunas cosas, porque tenemos que acostumbrarnos a hacer negocios con un país con inflación baja, cosa que no estábamos muy acostumbrados. Yo creo que es una reconversión. Hoy nos toca mirar todo puertas adentro de nuestras empresas, ser más eficientes, ser más productivos, yo tengo una frase aquí en la empresa que le digo: tenemos que hacer más con menos, tenemos que producir más kilos con menos insumos, con menos energía, con menos gente, lamentablemente, pero bueno, es lo que se viene.

- ¿Qué conviene más, comprar el reciclado o el material que virgen importado?

A ver, si lo vemos comercialmente, te va a convenir más comprar el material virgen que importarlo, ahora si lo vemos ambientalmente, estamos en una situación que estamos caros, por los costos de las materias primas y los insumos, lo que conseguimos aquí, más la mano de obra, la energía, los impuestos, estamos prácticamente al valor de las materias primas vírgenes. Y bueno, si vamos a mirar el tema del ambiente, como te decía, lo ideal es comprar material reciclado. Lo que estamos tratando y haciendo un esfuerzo enorme es de mantener el plantel de colaboradores

- Y si tenés que cerrar o achicarte en personal, ¿te vas a enojar con el presidente o con vos mismo por no saber qué hacer?

Mirá, no te sabría decir si me enojaría, quizás seguramente me sentiría mal por tener que dejar colaboradores sin trabajo porque acuordate, nosotros estamos aquí en Villa del Totoral, estamos a 80 kilómetros de Córdoba, pero entre las dos empresas que también manejamos, Dark Plus que hace bolsas de polietileno, hay casi 60 colaboradores. Imagínate que para una ciudad de casi 11.000 habitantes es un impacto grande. Por eso es que estamos haciendo un esfuerzo denodado en encontrar una solución a este momento y ser más eficientes y tratar de poder llegar a la mayor cantidad de clientes posible. Y ahí hago un apartado. Hoy estamos con una baja de consumo generalizada en la industria en general, no hace falta explicarlo, entonces nosotros no estamos exentos de eso.

JF / JB