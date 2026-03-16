UNC: docentes universitarios paralizan sus tareas por una semana en Córdoba

Los docentes universitarios de Córdoba, nucleados en ADIUC, cumplen desde este lunes un paro por cinco días en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y la convocatoria a paritarias.

“Son ya dos años, más de dos años en los que venimos haciendo todo tipo de actividades, movilizaciones, clases públicas, acciones de todo calibre y color sin ninguna respuesta del gobierno nacional”, explicó la secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”

Además señaló que la administración del presidente Javier Milei “está incumpliendo una ley”. “Toda nuestra acción y nuestra lucha dio como resultado obtener una ley de financiamiento universitario que fue ratificada en el Congreso, que fue ratificada por la Justicia, y que el Gobierno sigue incumpliendo. Nosotros ya no tenemos más alternativas”, agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.

“El Gobierno sigue con esta política de ataque sistemático, de vaciamiento”, concluyó Medina al tiempo que aseguró que "las universidades están en una crisis terminal".

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Paro por una semana

Desde el gremio cuestionaron que "el gobierno nacional -otra vez de manera inconsulta- otorgó aumentos salariales por debajo de la inflación" y que la pauta salarial fue "idéntica a la definida para la administración pública nacional".

Los profesores rechazaron la oferta que consiste en un incremento del 2.5% en enero, un 2.2% (acumulativo) en febrero y un 2% (acumulativo) en marzo.

"Este incremento es una evidente maniobra del gobierno para intentar poner ´paños fríos´ en un conflicto que crece y se profundiza en todas las Universidades. Lamentablemente, algunas autoridades universitarias lo difundieron como si se tratara de una respuesta razonable. Para nosotros, en cambio, es un resultado más de nuestra lucha, sin la cual no contaríamos con ninguna de las actualizaciones recibidas, ni mucho menos con una la Ley de financiamiento universitario. Pero los salarios docentes aún necesitan un 49% de aumento en marzo para tener el mismo poder adquisitivo que en noviembre de 2023", sostuvo ADIUC en un comunicado.

"Ese es el tamaño del problema. Y cada día que pasa, mientras la inflación sigue en porcentajes cercanos al 3% mensual, los salarios y el funcionamiento de las universidades se deteriora un poco más", agregó el sindicato.



Además señaló que "la solución está a mano, es urgente y es obligación del gobierno nacional: Deben cumplir con la ley de financiamiento universitario y convocar a la paritaria".

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Cómo sigue la protesta

El plenario nacional de CONADU acordó el jueves 12 de marzo pasado "definir la profundización del plan de lucha con la realización de paros progresivos, la convocatoria a una Marcha Federal el 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general, y una Carpa por la Universidad y la Soberanía que recorrerá el país".

Las medidas de fuerza progresivas están anunciadas para "las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo, y el lunes 27 de abril.