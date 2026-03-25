Estévez cruzó a Adorni tras la "fallida" conferencia y Bornoroni respaldó al “leal” de Karina Milei

La “fallida” conferencia de prensa, según la crítica opositora, del jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, abrió un nuevo frente de tensión política en medio de la investigación judicial por el financiamiento de su viaje a Punta del Este en el fin de semana largo de carnaval.

Mientras la Justicia avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa en manos del juez federal Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, el funcionario libertario evitó dar precisiones sobre las denuncias en su contra, se mostró confrontativo con los periodistas acreditados en Casa Rosada y aseguró que dará explicaciones únicamente en sede judicial.

Lejos de despejar dudas, el ministro coordinador optó por un tono áspero frente a la prensa y esquivó responder sobre su patrimonio, la compra de inmuebles y el origen de los fondos para el vuelo en avión privado.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”, afirmó. Sin embargo, sus declaraciones más contundentes marcaron el clima áspero del intercambio: “Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor. Y sobre mis decisiones de gasto no lo voy a discutir con un periodista”.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde la oposición, la diputada nacional cordobesa Gabriela Estévez (Unión por la Patria) salió al cruce con dureza. “Manuel Adorni no respondió una sola pregunta. Eligió la soberbia y la descalificación porque hay cosas que evidentemente no puede explicar”, lanzó.

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En declaraciones a Perfil Córdoba, la legisladora remarcó que “la apelación a la moral no reemplaza las obligaciones que impone la función pública” y subrayó que “todo funcionario debe rendir cuentas, garantizar la transparencia de sus actos y brindar explicaciones ante cualquier duda razonable”.

En esa línea, Estévez insistió en que el eje del cuestionamiento no es personal sino institucional. “No es su vida privada lo que está en discusión, es su función pública. Nadie le pide intimidades, le pedimos explicaciones. Y eso todavía no lo hizo”, enfatizó, elevando el tono de la crítica contra el funcionario de máxima confianza de la secretaria de la Presidencia.

Defensa violeta

Desde la cúpula del poder libertario, en tanto, la respuesta fue cerrar filas. La propia Karina Milei expresó su respaldo a Adorni a través de redes sociales, en un gesto político que buscó contener el impacto de la polémica. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad Manuel Adorni”, resaltó.

En la misma sintonía se pronunció el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien replicó el mensaje de la secretaria de la Presidencia y se alineó con la defensa del funcionario que se encuentra en el ojo de la tormenta. No se registraron, en cambio, manifestaciones públicas de otros legisladores cordobeses de la bancada de LLA.

Otra clara señal de apoyo llegó de los ministros que presenciaron la conferencia de Adorni. En primera fila se sentaron Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). También estuvo el influyente asesor presidencial Santiago Caputo.

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Más cuestionamientos

Las críticas también llegaron desde otros sectores de la oposición. El presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, cuestionó el desempeño de Adorni durante el contacto con los periodistas.

“La honestidad no se pregona, se demuestra. Se terminó el Adorni canchero, pero no el soberbio”, disparó el dirigente radical con terminal en el gobernador santafecino Maximiliano Pullaro, un aliado de los peronistas Martín Llaryora y Juan Schiaretti en Provincias Unidas.

En su lectura política de la situación, Chiarella sostuvo que el jefe de Gabinete se mostró “muy nervioso, agresivo y sin responder ninguna de sus conductas antiéticas”, en referencia tanto al vuelo privado a Punta del Este como al viaje de su esposa a Nueva York en la comitiva presidencial. “Si despúes de días sin explicaciones, tenés que leer tu defensa y tus argumentos de 'honestidad', estás complicado”, cerró.

Así, la combinación de una causa judicial en curso, una conferencia sin precisiones en sus respuestas y la necesidad de LLA de dar vuelta la página del escándalo dejó expuesto el foco de conflicto para el Gobierno de Javier Milei, con la figura de Adorni en el centro de la escena y la oposición decidida a sostener la presión por explicaciones en el seno del Parlamento nacional.

De hecho, el jefe de Gabinete concurrirá al Congreso de la Nación el 29 de abril. Para la ocasión, el poder libertario prepara un "informe de resultados" con la destacada presencia de Javier Milei respaldando al funcionario de estrecha confianza de su hermana.