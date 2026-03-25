Reforma laboral: Advierten que el trabajador puede cobrar en cuotas si gana un juicio

La abogada laboralista Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, cuestionó los cambios que la reforma laboral introdujo sobre el pago de sentencias y el tope de las costas, y advirtió que el efecto no se agota en los honorarios de los abogados. “La diferencia la termina pagando el trabajador”, sostuvo al poner el foco en el impacto que, según su mirada, puede tener el nuevo esquema sobre quien gana un juicio.

En diálogo con Es por acá, por Punto a Punto Radio (90.7 FM), Demarchi explicó que la discusión no pasa solo por una disputa técnica entre estudios jurídicos y empresas, sino por el modo en que el trabajador accede a la Justicia y cobra lo que le reconoce una sentencia. Según la cobertura publicada sobre la presentación, la cautelar fue impulsada por el Colegio de Abogados de Villa María junto a 29 instituciones y colegios de distintas provincias.

El foco puesto en el trabajador

Demarchi sostuvo que la reforma “dificulta la posibilidad de los trabajadores de acceder a la justicia” y desarrolló esa idea con una advertencia directa: “Si a vos te cobran los honorarios cuoteados, ningún abogado va a querer tomar un caso de un trabajador. Entonces, el trabajador va a tener una traba para acceder a la justicia”.

Según explicó, uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es que el cobro derivado de una sentencia ya no necesariamente se haría de manera íntegra, como ocurría antes. Desde su mirada, eso altera de manera concreta la situación del trabajador que gana un juicio.

Para bajar la discusión a un ejemplo simple, Demarchi planteó que el problema también aparece en el límite fijado para las costas. “Si el trabajador ganó 10 millones de pesos en el juicio, el tope de las costas es 2,5 millones de pesos, independientemente de lo que el abogado tenga derecho a cobrar por su labor”, explicó.

Y enseguida completó el razonamiento con la frase más fuerte de la entrevista: “La empresa paga las costas. Pero si las costas tienen un tope del 25%, la empresa paga hasta el 25%. Si el abogado tiene derecho a cobrar más del 25%, la diferencia la termina pagando el trabajador. En definitiva, perjudica al trabajador”.

La crítica al argumento oficial

Demarchi también discutió la lógica con la que se defendió la reforma. “El argumento de los que defienden esta ley es que hay una industria del juicio en Argentina, que los juicios laborales son muy caros para las empresas, que eso desincentiva la inversión y la generación de empleo”, resumió.

Frente a ese planteo, respondió con otra lectura del problema: “Nosotros, como abogados laboralistas, decimos que eso es poner el carro delante del caballo. Porque si la empresa cumple la ley laboral, no hay industria del juicio. La industria del juicio existe porque las empresas no cumplen la ley laboral”.

Desde esa perspectiva, insistió en que el efecto más delicado de los cambios no es corporativo, sino social. “Lo que hacés con esta reforma es ponerle más trabas al trabajador para acceder a la justicia”, remarcó.

La cautelar y el argumento de inconstitucionalidad

La abogada explicó que la presentación judicial busca frenar dos artículos de la reforma mientras se discute el fondo de la cuestión. “La cautelar pide la suspensión de esos dos artículos hasta tanto el juez resuelva la inconstitucionalidad”, señaló. Y agregó: “Paralelamente a la cautelar, presentamos una acción declarativa de inconstitucionalidad de esos dos artículos”.

Para Demarchi, el planteo no se reduce a una discusión técnica. “Son inconstitucionales porque violan el principio pro operario, que es el principio básico del derecho laboral que dice que ante la duda siempre hay que estar a favor del trabajador. Y porque violan el acceso a la justicia, que está garantizado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó.

En esa línea, reforzó el argumento con otra definición de fondo: “El acceso a la justicia es un derecho fundamental y cualquier norma que lo limite tiene que superar un test de constitucionalidad muy estricto. Y creo que estos artículos no van a superar ese test”.

Al momento de la entrevista, Demarchi señaló que el expediente había avanzado con el traslado a la parte demandada y que esperaban la respuesta del Estado nacional para definir los próximos pasos.

De todos modos, dejó en claro que el reclamo seguirá aun si la cautelar no prospera. “Si el juez no hace lugar a la cautelar, vamos a seguir con la acción principal de inconstitucionalidad. Y si es necesario, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no lo vamos a dejar caer”, cerró.

JB JF