Cerveceros artersanales proyectan una Oktoberfest en Córdoba Capital para reactivar un sector en caída

El sector de la cerveza artesanal en Córdoba atraviesa un escenario de caída del consumo, cierre de productores y pérdida de rentabilidad, y busca reconfigurarse con nuevas estrategias comerciales y eventos para volver a atraer al público.

En ese marco, el presidente de la Cámara Cervecera Independiente de Córdoba, Martín Patochi, anticipó en Es Por Acá (Punto a Punto Radio, 90.7 FM) que trabajan en una Oktoberfest en la ciudad y en un modelo de cervecerías barriales, con foco en la venta directa y la experiencia.

Consumo en baja y menos cervecerías

Patochi describió un contexto complejo, atravesado por factores económicos y cambios en los hábitos: “El consumo viene con un retroceso en los últimos años”, sostuvo, y lo vinculó tanto a la situación económica como a transformaciones culturales: “La capacidad de compra hace que se vean retraídas cuestiones como la cerveza”. A eso se suma un cambio generacional: “La juventud hoy está más orientada al cuidado del cuerpo”, explicó, lo que también impacta en la demanda.

El diagnóstico del sector es contundente: más de la mitad de las fábricas cerraron en los últimos años. “En Córdoba éramos más de 30 cervecerías. Hoy debemos ser unas 15 con suerte”, advirtió y fue aún más directo sobre el presente: “Hoy no es negocio abrir una cervecería” .

El giro: vender directo y “enamorar” al consumidor

Frente a ese escenario, el sector busca un cambio de modelo. La clave: salir del canal gastronómico tradicional y apostar a la experiencia directa.

"Antes peleábamos los bares para vender. Hoy la movida pasa por vender directo al cliente en nuestra propia fábrica”, explicó.

La estrategia apunta a replicar lo que hicieron las bodegas con el turismo del vino: “Tenemos que volver a llevar a la gente al lugar donde producimos y volver a enamorarla del producto”. De ahí surge el proyecto de cervecerías barriales, pensado como una red de puntos de producción y consumo: “La idea es que cada uno pueda ir a una cervecería de barrio, conocer al productor, probar productos frescos y tener otra experiencia”, detalló.

El Birrazo: primer paso para reactivar el sector

Como parte de esa estrategia, este viernes 27 se realizará la primera edición de “El Birrazo” en el Museo de la Industria. El evento reunirá a 12 cervecerías, con una propuesta que incluye cocción en vivo, bandas y food trucks, y busca acercar al público a los productores.

“Es una de las acciones que estamos haciendo para volver a despertar el interés en el producto”, explicó Patochi.

Además, adelantó que la intención es repetir el evento de forma mensual para sostener el movimiento en un contexto adverso: “La idea es hacerlo mensualmente, para levantar un poco el consumo” .

La apuesta mayor: una Oktoberfest en Córdoba

En paralelo, el sector proyecta escalar la estrategia con un evento de mayor impacto: una Oktoberfest en la ciudad de Córdoba.“Si nos acompaña la Provincia y la Municipalidad, esto es una bomba”, planteó Patochi, al referirse al potencial de una fiesta cervecera a gran escala.

La iniciativa apunta a posicionar a la capital cordobesa dentro del circuito cervecero y generar un atractivo que dinamice tanto el consumo como la producción local.

JB JF