Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa por primera vez tras el escándalo de sus vuelos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retoma esta mañana las conferencias de prensa, con intención de dejar atrás la polémica por los viajes y la potencial propiedad que habría adquirido.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, los equipos de comunicación de Presidencia, que incluye además a los colaboradores que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo, se reunieron el pasado martes por la tarde para delimitar la dinámica de la nueva declaración a la prensa.

Desde el 6 de febrero que el funcionario no brinda conferencias, luego de haber anunciado junto al canciller, Pablo Quirno, el acuerdo comercial con Estados Unidos por lo que este miércoles intentará recuperar la agenda de gestión y dejar atrás los ruidos externos. En soledad, la última declaración data del 30 de diciembre de 2025.

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En el entorno del ministro coordinador revelaron que la idea es que, antes de dar lugar a las cinco preguntas habituales a cargo de la prensa acreditada, el jefe de Gabinete haga referencia al tema y acuse a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno.

Asimismo, mechará su exposición con algunos detalles puntuales de la gestión, con intención de “llevar calma al Gabinete” en medio de los rumores de salida y desmentir la danza de nombres que circulan en los medios de comunicación para sucederlo.

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