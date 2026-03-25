miércoles 25 de marzo de 2026
POLITICA
CONGRESO

Seguí en vivo la audiencia pública por la Ley de Glaciares

Hoy está previsto el comienzo la primera audiencia pública federal sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado. Sin embargo un grupo de diputados la impugnó.

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles 25 de marzo a las 10 la primera audiencia pública federal sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada presencial a 200 oradores, y el jueves a otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual para apenas unos 400 oradores, y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video, un formato que rompe con el procedimiento propio de una audiencia pública.

Sin embargo, un grupo de diputados nacionales -Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías- presentó esta mañana una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Honorable Cámara de Diputados para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639).

Según el planteo, la audiencia carece de validez debido a serias irregularidades en su organización, las cuales —afirman— limitan de forma indebida la participación ciudadana y contravienen el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

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