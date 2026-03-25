Seguí en vivo la audiencia pública por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles 25 de marzo a las 10 la primera audiencia pública federal sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada presencial a 200 oradores, y el jueves a otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual para apenas unos 400 oradores, y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video, un formato que rompe con el procedimiento propio de una audiencia pública.



Sin embargo, un grupo de diputados nacionales -Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías- presentó esta mañana una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Honorable Cámara de Diputados para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639).

Según el planteo, la audiencia carece de validez debido a serias irregularidades en su organización, las cuales —afirman— limitan de forma indebida la participación ciudadana y contravienen el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

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